Piłka nożna. W niedzielę Pogoń gra z Rakowem. Czas poprawić bilans

Ostatni mecz Pogoni z Rakowem w Szczecinie 5 marca tego zakończył się porażką 0:2. Fot. Ryszard PAKIESER

Po trzech ostatnich zwycięstwach, dwóch ligowych i jednym w Pucharze Polski, piłkarze Pogoni Szczecin w niedzielę o godz. 15 podejmować będą w ostatnim spotkaniu przed reprezentacyjną przerwą aktualnego mistrza Polski. Z Rakowem portowcy mają ostatnio bardzo niekorzystny bilans.

Trener Rakowa Dawid Szwarga ma trochę problemów przed szczecińską potyczką. Od wielu miesięcy z urazem zmaga się do niedawna niekwestionowany lider częstochowian Ivi Lopez. Wiadomo, że Hiszpan pierwsze indywidualne treningi z piłką zacznie najwcześniej w styczniu. Poza tym problemy zdrowotne nękają w drużynie Rakowa byłego portowca Łukasza Zwolińskiego oraz: Deiana Sorescu, Zorana Arsenicia, Stratosa Svarnasa i Adriana Gryszkiewicza, a niepewna jest też sytuacja Ioannisa Papanikolau.

W Pogoni ciągle kontuzjowany jest Marcel Wędrychowski, a o powrót na boisko walczy Danijel Lončar. W ostatnim meczu ligowym z Puszczą w Krakowie dwie żółte i w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Fredrik Ulvestad, wcześniej miał już jedno upomnienie, a czwarte dostał w zawodach z Podbeskidziem, ale kary za ligę i puchar się nie sumują, a zatem żółty dorobek nie oznacza jeszcze pauzy w następnym spotkaniu.

Raków to w ostatnich latach dla portowców rywal wyjątkowo niewdzięczny. Granatowo-bordowym nie udało się wygrać ligowego meczu z tym przeciwnikiem od pięciu spotkań, a trzy ostatnie mecze przegrali. Niemal równo rok temu ulegli też w Szczecinie w ramach Pucharu Polski. We wszystkich przegranych ostatnio meczach częstochowian prowadził jednak charyzmatyczny trener Marek Papszun, a obecnie zastępuje go jego ówczesny młody asystent…

Dotychczas z Rakowem 22 razy Pogoń mierzyła się o ligowe punkty, odnosząc 5 zwycięstw i 5 remisów, a także 12 razy przegrywała. Ostatnie zwycięstwo szczecinian z Rakowem w lidze miało miejsce 29 stycznia 2021 roku. Tego dnia portowcy pokonali rywali na ich stadionie 1:0, a gola na wagę trzech punktów strzelił dla granatowo-bordowych Adrian Benedyczak. Pora na kolejny, długo oczekiwany sukces!

(mij)

W 15. kolejce grają

PIĄTEK

Warta - Puszcza 18.00

Cracovia - Śląsk 20.30

SOBOTA

ŁKS - Piast 15.00

Zagłębie - Widzew 17.30

Korona - Jagiellonia 20.00

NIEDZIELA

Stal - Górnik 12.30

POGOŃ - Lech 17.30

PONIEDZIAŁEK

Ruch - Radomiak 19.00

Tabela po 14 kolejkach

1. Śląsk Wrocław 30 26-13 9 3 2

2. Jagiellonia Białystok 29 34-19 9 2 3

3. Lech Poznań 28 28-19 8 4 2

4. Raków Częstochowa 26 29-15 8 2 3

5. POGOŃ Szczecin 25 26-14 8 1 5

6. Legia Warszawa 23 21-18 7 2 4

7. Zagłębie Lubin 20 16-23 6 2 6

8. Górnik Zabrze 19 15-16 5 4 5

9. Radomiak Radom 18 18-19 5 3 6

10. Warta Poznań 17 14-14 4 5 5

11. Piast Gliwice 16 11-11 2 10 2

12. Widzew Łódź 15 15-18 4 3 6

13. Korona Kielce 15 16-16 3 6 4

14. Cracovia Kraków 15 13-18 3 6 4

15. Stal Mielec 15 18-21 4 3 7

16. Puszcza Niepołomice 10 16-30 2 4 8

17. Ruch Chorzów 8 13-24 1 5 7

18. ŁKS Łódź 7 8-29 2 1 11