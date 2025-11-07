Piłka nożna. W niedzielę Pogoń gra z Jagiellonią

W meczach Pogoni z Jagiellonią emocje są gwarantowane! Fot. Ryszard PAKIESER

W niedzielę o godz. 17.30 na Twardowskiego, w ostatniej kolejce przed reprezentacyjną przerwą, ekstraklasowi piłkarze Pogoni Szczecin zmierzą się z Jagiellonią Białystok, z którą nie przegrali na swoim stadionie (kolejnych sześciu spotkań) od ponad pięciu lat, a dokładnie od 3 marca 2020 roku.

W całej dotychczasowej ligowej historii Pogoń rozegrała z Jagiellonią 40 meczów, 16 razy wygrywając, 10-krotnie remisując i doznając 14 porażek, co dało minimalnie korzystną różnicę bramek: 48-47. W poprzednim sezonie, zarówno w grodzie Gryfa, jak i w Białymstoku, mecze kończyły się remisami 1:1, a nierozstrzygnięte były trzy ostatnie pojedynki. W czterech ostatnich meczach szczecinianie nie doznali porażki i w każdym z nich strzelili co najmniej jednego gola, ale w pięciu ostatnich bojach piłka co najmniej raz lądowała w siatce portowców. W Pucharze Polski kluby mierzyły się 6 razy, w tym w przegranym przez portowców w Bydgoszczy finale (0:1). Granatowo-bordowi ulegli 4-krotnie, ale dwa ostatnie mecze wygrali (różnica bramek: 8-9).

W zespole z Białegostoku kontuzjowany jest bramkarz Sławomir Abramowicz, a w niedzielę do dyspozycji trenera Adriana Siemieńca nie będzie także z powodu kartek Afimico Pululu. Z tego samego powodu w Pogoni nie zagra Musa Juwara, a od dawna kontuzjowany jest Renyer. W przegranym 0:2 pojedynku z Wisłą Płock z powodów zdrowotnych nie zagrał Sam Greenwood i teraz jego występ jest zagrożony. Po nadrobieniu zaległości treningowych w środowym, wygranym 2:0 sparingu ze Świtem Szczecin, zadebiutował mistrz świata Benjamin Mendy, więc czekamy na ekstraklasowy debiut...©℗ (mij)

15. kolejka

PIĄTEK

Radomiak - Cracovia 18.00

Zagłębie - Górnik 20.30

SOBOTA

Lechia - Widzew 14.45

Motor - Wisła 17.30

GKS Katowice - Piast 20.15

NIEDZIELA

Korona - Raków 14.45

Legia - Termalica 14.45

POGOŃ - Jagiellonia 17.30

Arka - Lech 20.15

Po 14 kolejkach

1. Górnik Zabrze 29 26-12 9 2 3

2. Wisła Płock 25 18-9 7 4 2

3. Jagiellonia Białystok 24 25-17 7 3 3

4. Cracovia Kraków 22 21-14 6 4 3

5. Lech Poznań 21 22-20 5 6 2

6. Korona Kielce 20 16-12 5 5 4

7. Raków Częstochowa 20 16-17 6 2 5

8. Radomiak Radom 19 25-24 5 4 5

9. Zagłębie Lubin 18 25-18 4 6 3

10. Legia Warszawa 17 15-13 4 5 4

11. Widzew Łódź 17 21-21 5 2 7

12. POGOŃ Szczecin 17 20-25 5 2 7

13. GKS Katowice 17 20-24 5 2 7

14. Motor Lublin 15 18-23 3 6 4

15. Arka Gdynia 15 10-25 4 3 7

16. Lechia Gdańsk 10 23-31 4 3 7

17. Termalica Nieciecza 10 17-28 2 4 8

18. Piast Gliwice 8 10-15 1 5 6

Lechia -5 pkt. za zaległości finansowe

