Piątek, 07 listopada 2025 r. 
Piłka nożna. W niedzielę Pogoń gra z Jagiellonią

Data publikacji: 07 listopada 2025 r. 07:53
Ostatnia aktualizacja: 07 listopada 2025 r. 10:53
W meczach Pogoni z Jagiellonią emocje są gwarantowane! Fot. Ryszard PAKIESER  

W niedzielę o godz. 17.30 na Twardowskiego, w ostatniej kolejce przed reprezentacyjną przerwą, ekstraklasowi piłkarze Pogoni Szczecin zmierzą się z Jagiellonią Białystok, z którą nie przegrali na swoim stadionie (kolejnych sześciu spotkań) od ponad pięciu lat, a dokładnie od 3 marca 2020 roku.

W całej dotychczasowej ligowej historii Pogoń rozegrała z Jagiellonią 40 meczów, 16 razy wygrywając, 10-krotnie remisując i doznając 14 porażek, co dało minimalnie korzystną różnicę bramek: 48-47. W poprzednim sezonie, zarówno w grodzie Gryfa, jak i w Białymstoku, mecze kończyły się remisami 1:1, a nierozstrzygnięte były trzy ostatnie pojedynki. W czterech ostatnich meczach szczecinianie nie doznali porażki i w każdym z nich strzelili co najmniej jednego gola, ale w pięciu ostatnich bojach piłka co najmniej raz lądowała w siatce portowców. W Pucharze Polski kluby mierzyły się 6 razy, w tym w przegranym przez portowców w Bydgoszczy finale (0:1). Granatowo-bordowi ulegli 4-krotnie, ale dwa ostatnie mecze wygrali (różnica bramek: 8-9).

W zespole z Białegostoku kontuzjowany jest bramkarz Sławomir Abramowicz, a w niedzielę do dyspozycji trenera Adriana Siemieńca nie będzie także z powodu kartek Afimico Pululu. Z tego samego powodu w Pogoni nie zagra Musa Juwara, a od dawna kontuzjowany jest Renyer. W przegranym 0:2 pojedynku z Wisłą Płock z powodów zdrowotnych nie zagrał Sam Greenwood i teraz jego występ jest zagrożony. Po nadrobieniu zaległości treningowych w środowym, wygranym 2:0 sparingu ze Świtem Szczecin, zadebiutował mistrz świata Benjamin Mendy, więc czekamy na ekstraklasowy debiut...©℗ (mij)

15. kolejka

PIĄTEK
Radomiak - Cracovia 18.00
Zagłębie - Górnik 20.30

SOBOTA
Lechia - Widzew 14.45
Motor - Wisła 17.30
GKS Katowice - Piast 20.15

NIEDZIELA
Korona - Raków 14.45
Legia - Termalica 14.45
POGOŃ - Jagiellonia 17.30
Arka - Lech 20.15

Po 14 kolejkach

1. Górnik Zabrze 29 26-12 9 2 3
2. Wisła Płock 25 18-9 7 4 2
3. Jagiellonia Białystok 24 25-17 7 3 3
4. Cracovia Kraków 22 21-14 6 4 3
5. Lech Poznań 21 22-20 5 6 2
6. Korona Kielce 20 16-12 5 5 4
7. Raków Częstochowa 20 16-17 6 2 5
8. Radomiak Radom 19 25-24 5 4 5
9. Zagłębie Lubin 18 25-18 4 6 3
10. Legia Warszawa 17 15-13 4 5 4
11. Widzew Łódź 17 21-21 5 2 7
12. POGOŃ Szczecin 17 20-25 5 2 7
13. GKS Katowice 17 20-24 5 2 7
14. Motor Lublin 15 18-23 3 6 4
15. Arka Gdynia 15 10-25 4 3 7
16. Lechia Gdańsk 10 23-31 4 3 7
17. Termalica Nieciecza 10 17-28 2 4 8
18. Piast Gliwice 8 10-15 1 5 6

Lechia -5 pkt. za zaległości finansowe

Komentarze

Guciu
2025-11-07 10:14:06
Piękny mecz z Jaga żółto czerwoni jaga Biała Białystok czy Pogon Szczecin ogra ja !
Marian
2025-11-07 09:21:09
Jak Pogoń wygra znajdzie się na 6 miejscu w tabeli wszechczasów ekstraklasy.

