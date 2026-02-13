Piłka nożna. W Lidze Narodów Polska z BiH, Rumunią i Szwecją

Czy Kamil Grosicki zagra w Lidze Narodów? Fot. Ryszard PAKIESER

W czwartek w Brukseli odbyło się losowanie piłkarskiej Ligi Narodów 2026/2027, a zdegradowana z Dywizji A Polska będzie rywalizować jesienią obecnego roku w Dywizji B w Grupie 4 z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją, z którą być może zagra już 31 marca w finale baraży o awans na tegoroczne mistrzostwa świata. Mecze grupowe odbywać się będą w 2026 roku: 24-26 września, 27-29 września, 30 września-3 października, 4-6 października, 12-14 listopada, 15-17 listopada.

Dywizja A



Grupa 1: Francja, Włochy, Belgia, Turcja.

Grupa 2: Niemcy, Holandia, Serbia, Grecja.

Grupa 3: Hiszpania, Chorwacja, Anglia, Czechy.

Grupa 4: Portugalia, Dania, Norwegia, Walia.



Dywizja B



Grupa 1: Szkocja, Szwajcaria, Słowenia, Macedonia Północna.

Grupa 2: Węgry, Ukraina, Gruzja, Irlandia Północna.

Grupa 3: Izrael, Austria, Irlandia, Kosowo.

Grupa 4: POLSKA, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Szwecja.



Dywizja C



Grupa 1: Albania, Finlandia, Białoruś, San Marino.

Grupa 2: Czarnogóra, Armenia, Cypr, Łotwa/Gibraltar.

Grupa 3: Kazachstan, Słowacja, Wyspy Owcze, Mołdawia.

Grupa 4: Islandia, Bułgaria, Estonia, Luksemburg/Malta.



Dywizja D



Grupa 1: Łotwa/Gibraltar, Luksemburg/Malta, Andora.

Grupa 2: Litwa, Azerbejdżan, Liechtenstein.

Zwycięzcy i wicemistrzowie grup w Dywizji A rozegrają między sobą ćwierćfinały, a ich zwycięzcy awansują do turnieju finałowego, którego wygrany zostanie triumfatorem całej Ligi Narodów. Zwycięzcy grup w dywizjach B, C i D awansują do wyższej dywizji, a czwarte zespoły grup w dywizjach A, B spadną do niższej dywizji. Zespoły, które zajmą III miejsca w grupach Dywizji A, zagrają baraż z drużynami z drugich miejsc w grupach Dywizji B, podobnie jak trzecie miejsca z Dywizji B zagrają z wicemistrzami grup Dywizji C.

