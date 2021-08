Piłka nożna. W III-ligowych derbach Świt pokonał Kotwicę

W niedzielny wieczór na Skolwinie odbyły się piłkarskie III-ligowe zachodniopomorskie derby, które zakończyły się zwycięstwem Świtu 3:2, choć do przerwy gospodarze prowadzili 3:0 po golach Adama Nagórskiego już w 4 minucie z rzutu karnego, Kacpra Wojdaka w 26 minucie i Piotra Wojtasiaka w 33 minucie.

Po przerwie Kotwica złapała jednak kontakt po bramkach z pięknych dalekich strzałów Marcina Gawrona w 61 minucie i Gabriela Szygendy w 89 minucie. Emocji więc nie brakowało!

Pierwsza połowa toczyła się pod dyktando gospodarzy, a Adam Nagórski z Szymonem Kapeluszem rozmontowali defensywę gości. Po trzech golach wydawało się, że mecz jest już rozstrzygnięty, ale okazało się, że było jeszcze sporo walki.

Na drugą połowę przybyła około 40-osobowa grupa szalikowców Kotwicy, która wcześniej na Twardowskiego kibicowała portowcom w pojedynku z Piastem, bo fani z Kołobrzegu są zaprzyjaźnieni z Pogonią. Przyjazd kibiców zmobilizował piłkarzy Kotwicy, którzy przystąpili do szturmu, lecz Przemysław Matłoka w świetnym stylu obronił wiele strzałów. Dwukrotnie skapitulował jednak po mocnych uderzeniach zza pola karnego i w końcówce zrobiło się nerwowo. Uspokoić sytuację czwartym golem mógł Kamil Walków, ale z 7 metrów nie trafił do siatki i do samego końca wynik był sprawą otwartą.

Na trybunach był niemal komplet publiczności, a dochód z biletów zostanie przekazany na rzecz zmagającej się z chorobą SMA małej Ingi Niedźwiedzkiej z Przęsocina. Zarząd Świtu przy okazji derbowego pojedynku przygotował też festyn i wiele atrakcji dla najmłodszych kibiców oraz tradycyjnie darmową kiełbaskę z grilla.

- W sierpniu podobny festyn odbędzie się jeszcze raz - zapewnia dyrektor klubu Szymon Kufel. ©℗ (mij)