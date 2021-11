Piłka nożna. W III lidze Kotwica goni lidera

W piłkarskiej III lidze szczeciński Świt urwał dwa punkty liderującej Olimpii Grudziądz, a ponieważ kołobrzeska Kotwica rozgromiła Stolem Gniewino, traci do awansowego miejsca już tylko punkt. Zakończyła się już I runda, ale w tym roku (za tydzień) odbędzie się jeszcze jedna kolejka rewanżów, a szlagierem będzie pojedynek: Kotwica - Świt.

OLIMPIA Grudziądz - ŚWIT Skolwin 1:1 (0:1); 0:1 Szymon Kapelusz (44), 1:1 Piotr Witasik (52).

W pierwszej połowie optyczną przewagę uzyskali gospodarze, mający aspiracje powrotu do II ligi, ale tuż przed przerwą po akcji Nagórskiego, Kapelusz strzałem w okienko dał szczecinianom prowadzenie. Wkrótce po przerwie Olimpia wyrównała po dośrodkowaniu z rzutu wolnego i strzale z bliska Witasika. W drugiej połowie Świt był jednak lepszy i miał więcej okazji do zdobycia gola. Po rzucie wolnym Ładziaka do siatki posłał piłkę Wojdak, ale sędzia uznał, że był spalony. Piłkę meczową szczecinianie mieli w 88 minucie, ale Żukowski z trzech metrów trafił w bramkarza.

POGOŃ II Szczecin - POLONIA Środa Wielkopolska 2:0 (1:0); 1:0 Bartosz Boniecki (21), 2:0 Błażej Starzycki (50).

KOTWICA Kołobrzeg - STOLEM Gniewino 6:0 (2:0); 1:0 Piotr Łysiak (17), 2:0 Michał Kozajda (33), 3:0 Grzegorz Goncerz (47), 4:0 Grzegorz Goncerz (53), 5:0 Damian Kostkowski (60), 6:0 Dominik Chromiński (71).

SOKÓŁ Kleczew - KLUCZEVIA Stargard 2:0 (0:0); 1:0 Mateusz Molewski (52), 2:0 Miłosz Matuszewski (87).

BŁĘKITNI Stargard - BAŁTYK Koszalin mecz odbędzie się w niedzielę o godz. 13.©℗

(mij)