Piłka nożna. W III lidze komplet zwycięstw Vinety i Świt na piątkę

Fot. Świt

W piłkarskiej III lidze idą jak burza z kompletem zwycięstw wikingowie z Wolina, a tym razem na trudnym terenie w Toruniu pokonali w doliczonym czasie Elanę. Na piątkę spisał się grający także na wyjeździe szczeciński Świt, a w zachodniopomorskich derbach na wyspie Uznam górą byli goście ze Stargardu.

NOTEĆ Czarnków - ŚWIT Skolwin 1:5 (1:2); 0:1 Łukasz Święty (12), 1:1 Szymon Piekarski (13), 1:2 Łukasz Święty (45+2), 1:3 Dominik Siwiński (52), 1:4 Łukasz Święty (58 karny), Kacper Nowak (90+6).

Skolwinianie w pojedynku z beniaminkiem objęli prowadzenie już w 12. minucie, gdy po asyście Adama Ładziaka, Święty wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. W pierwszej akcji po wznowieniu gry wyrównał Piekarski, a Świt odzyskał prowadzenie w doliczonym czasie pierwszej połowy po podaniu Dawida Kisłego i strzale głową Świętego niemal z zerowego kąta. Siedem minut po przerwie debiutanckie trafienie w barwach Świtu zanotował na swym koncie obrońca Siwiński po strzale w tzw. długi róg. Czwarty gol padł po rzucie karnym podyktowanym za faul na Damianie Ciechanowskim, a pewnym egzekutorem, który zmylił bramkarza, okazał się pozyskany latem były kapitan Sokoła Ostróda, 24-letni Święty, który właśnie skompletował hat-tricka i po chwili został... zmieniony. Końcowy wynik w doliczonym czasie ustalił Nowak, także pozyskany latem. Licznie zgromadzeni kibice na stadionie w Czarnkowie kolejny raz z rzędu obejrzeli minimum 6 goli (średnia w spotkaniach Noteci to 6 bramek na mecz), ale to goście z północnego Szczecina byli zespołem zdecydowanie lepszym, co docenili również rywale, którzy skwitowali spotkanie krótko: „Świt poza zasięgiem”.

ELANA Toruń - VINETA Wolin 1:2 (0:0); 0:1 Kacper Żmudź (83), 1:1 Maciej Rożnowski (86), 1:2 Kacper Kasperowicz (90+1).

Pod wodzą nowego trenera Przemysława Cecherza, wikingowie z Wolina spisują się rewelacyjnie, rozstrzygają mecze w końcówkach i z kompletem wygranych współliderują z Pogonią Nowe Skalmierzyce.

- Mecz był naprawdę dobry, choć temperatura dochodziła do 35 stopni Celsjusza - powiedział po spotkaniu w Toruniu prezes Vinety Przemysław Tomków. - Objęliśmy prowadzenie dopiero w końcówce, gdy stoper Kasperowicz odebrał piłkę na własnej połowie przeciwnikowi i po długim rajdzie podał na dobrą pozycję Żmudziowi, który otworzył wynik, ale rywale szybko wyrównali. Odzyskaliśmy wygraną dopiero w doliczonym czasie po rzucie rożnym i centrze Dawida Zielińskiego, a zwycięską główką popisał się Kasperowicz.

FLOTA Świnoujście - BŁĘKITNI Stargard 0:3 (0:2); 0:1 Konrad Prawucki (26), 0:2 Bartłomiej Zdunek (34), 0:3 Michał Marczak (72).

Beniaminek z Uznamu - którego pamiętamy jeszcze jako rewelacyjnego I-ligowca walczącego o awans do ekstraklasy - w tym sezonie nie zdobył jeszcze bramki, ale w zachodniopomorskich derbach postawił trudne warunki niedawnym II-ligowcom ze Stargardu.

- Wbrew pozorom nie było to łatwe spotkanie, ale mieliśmy rywala dobrze rozpracowanego i to pomogło nam zwycięży- - wyjaśnił trener gości Piotr Rast. - Po niespełna pół godzinie gola zdobył Prawucki, a chwilę później wynik podwyższył Zdunek i mieliśmy jeszcze kilka dobrych pozycji strzeleckich, a gospodarze także próbowali nam zagrażać, szczególnie po stałych fragmentach gry. Po przerwie Flota uzyskała wyraźną przewagę, spychając nas do głębokiej defensywy i seryjnie egzekwując rzuty rożne, a kilka razy uratował Błękitnych świetnie grający bramkarz Konrad Reszka. Przetrzymaliśmy napór wyspiarzy, a gdy rezerwowy Marczak w sytuacji sam na sam z bramkarzem strzelił trzeciego gola, odzyskaliśmy kontrolę nad meczem.

POGOŃ II Szczecin - KP Starogard Gdański.

Mecz odbędzie się w niedzielę o godz. 12 na boisku nr 3 przy ul. Karłowicza.

Pojedynki 4. kolejki odbędą się już w najbliższą środę, a oto terminarz drużyn zachodniopomorskich - godz. 17: Błękitni Stargard - Unia Swarzędz; godz. 18: Świt Skolwin - Wikęd Luzino, Vineta Wolin - Unia Solec Kujawski, Pogoń Nowe Skalmierzyce - Pogoń II Szczecin, Zawisza Bydgoszcz - Flota Świnoujście. ©℗ (mij)