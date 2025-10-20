Piłka nożna. W derbach lepsza Kluczevia

Paweł Cretti. Fot. archiwum

Zwieńczeniem 13. kolejki piłkarskiej III ligi, pechowej dla portowców, były zachodniopomorskie derby, w których Polski Cukier Kluczevia Stargard pokonała Pogoń II Szczecin 3:0 (1:0), a dwie bramki strzelił 21-letni Brazylijczyk Rian (w 22. i 71. minucie), a na listę strzelców (w 58. minucie) wpisał się jeszcze wychowanek szczecińskiego SALOS-u Oskar Kalenik, trenujący przez wiele lat na Twardowskiego, a ostatnio grający w II lidze w Świcie na Skolwinie.

- Myślę, że mecz był wyrównany, choć to może nadużycie, jeśli spojrzy się na końcowy rezultat - powiedział trener szczecińskich rezerw Paweł Cretti. - Staraliśmy się kreować okazje strzeleckie i stwarzać sytuacje podbramkowe, a mieliśmy też pomysł na bronienie, ale raz źle zamknęliśmy centrum i straciliśmy gola, po czym przejęliśmy inicjatywę, oddając kilka strzałów, choć przyznam, że bez setek... Potem dostaliśmy drugą bramkę i po fazie przejściowej trzecią, więc graliśmy już tylko o honor. Bramkowe okazje mieli Jacek Czapliński i Natan Waligóra, a grał też Patryk Paryzek, zaś bramki strzegł Kuba Bochniarz. Nasz młody zespół zbiera doświadczenia, a na razie w decydujących momentach rywale mają go więcej... ©℗ (mij)

