Piłka nożna. Vineta nadal zwycięska

W piłkarskiej IV lidze Flota Świnoujście pokonała u siebie Olimp Gościno 4:1, a w Wolinie w ważnym meczu Vineta wygrała z Gwardią Koszalin 2:0. Jeśli chodzi o szczecińskie zespoły, to Jeziorak Załom przegrał trzeci mecz z rzędu, tym razem ulegając w Szczecinku miejscowemu MKP 2:4, zaś Hutnik wysoko wygrał na wyjeździe z Sokołem Karlino 3:0 i umocnił się w górnej części tabeli. Odnotujmy jeszcze wygraną Chemika w Policach z Iną Goleniów 3:0.

Flota po ubiegłotygodniowej wpadce z Zefirem Wyszewo (2:2) tym razem gładko pokonała Olimp 4:1. Już w 55 minucie wynik brzmiał 4:0. Trzecią porażkę z rzędu poniosła Ina. Zespół z nowym trenerem Kamilem Twarzyńskim miał walczyć o spokojne utrzymanie, ale jak na razie jego drużyna na wiosnę rozegrała trzy spotkania i poniosła trzy porażki, tracąc przy tym dwanaście bramek. Kolejną porażkę zanotował również Jeziorak, który już po pół godzinie gry przegrywał w Szczecinku 0:3. Przed przerwą Jeziorak złapał jeszcze kontakt bramkowy, ale ostatecznie nic to nie dało. Zespół z Osiedla Kasztanowego traci zbyt dużo goli i potem nie jest w stanie odrobić strat. Jeżeli drużyna chce się utrzymać w IV lidze, to musi poprawić grę defensywną. Nie zatrzymuje się Vineta, która tym razem pokonała u siebie 2:0 niedawnego konkurenta do walki o III ligę - Gwardię. W rundzie wiosennej zespół woliński jeszcze nie stracił bramki. Hutnik wysoko wygrał w Karlinie, a podopieczni Krzysztof Kubackiego udanie rozpoczęli rundę wiosenną, w trzech spotkaniach zdobywając siedem punktów.

Chemik - Ina 3:0 (1:0); 1:0 Szczytniewski (14), 2:0 Szala (60), 3:0 Ponce Garcia (71).

Sokół - Hutnik 0:3 (0:0); 0:1 Augusto (58), 0:2 Żelazowski (76), 0:3 Kowalczyk (90).

Vineta - Gwardia 2:0 (0:0); 1:0 Niewiada (62), 2:0 Wiśniewski (90).

MKP Szczecinek - Jeziorak 4:2 (3:2); 1:0 Okuszko (6), 2:0 Jurjewicz (12), 3:0 Jabłoński (30), 3:1 Kochanowski (40), 3:2 Gawiński (42), 4:2 Okuszko (87).

Flota - Olimp 4:1 (3:0); 1:0 Wiejkuć (7), 2:0 Poźniak (10), 3:0 Winkiel (13), 4:0 Peda (55), 4:1 Rutkowski (74). ©℗ (PR)