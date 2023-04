Piłka nożna. Urodzinowy mecz ze Stalą

W ostatnim meczu w Szczecinie Pogoń wysoko wygrała z mielczanami. Fot. Ryszard PAKIESER

W sobotę o godz. 20 na stadionie im. Floriana Krygiera odbędzie się wielkie świętowanie, bo meczem o mistrzostwo piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, w którym Pogoń Szczecin podejmie PGE FKS Stal Mielec, portowcy uczczą 75. rocznicę powstania klubu!

W sobotę Pogoń zagra w wyjątkowych koszulkach retro. Przy takim święcie, w tak wyjątkowych strojach przegrać nie wypada. Zwrócili się do naszej redakcji z apelem starsi kibice z tzw. młyna, by z okazji jubileuszu ubrać się na ten mecz w miarę możliwości także retro, tzn. w klubowe szaliki, koszulki i swetry z dawnych lat...



Po raz ostatni zagraliśmy ze Stalą Mielec przy Twardowskiego w sierpniu 2021 roku, zwyciężając aż 4:1, a przy okazji tego meczu ogłoszono powrót do Pogoni po wielu latach jej wychowanka Kamila Grosickiego, który przed urodzinowym meczem podzielił się kilkoma refleksjami.

- Kibice oczekują od nas nie tylko wygranych, ale również po to przychodzą na stadion, aby obejrzeć ładne akcje i piękne bramki, więc musimy zrobić wszystko, aby w sobotę to wszystko im zapewnić - powiedział K. Grosicki. - Na pewno cieszy to, że potrafiliśmy przetrwać trudne momenty w ostatnim meczu z Lechią. To było bardzo wymagające spotkanie. Można powiedzieć, że Lechia grała o życie, ale my też ciągle o coś walczymy. Zespół i kibice oczekują ode mnie tego, że w trudnych momentach wezmę grę na swoje barki, przeprowadzę jakąś akcję, która może dać punkty. To się w Gdańsku udało. To była fajna akcja. Cieszę się, że dała nam trzy punkty, bo to jest najważniejsze. Powrót do Pogoni po tak wielu latach to było dla mnie duże i ważne wydarzenie. To był powrót do domu. Zrobiliśmy niespodziankę kibicom, którzy przyszli na spotkanie ze Stalą, bo nikt się tego transferu kompletnie nie spodziewał. Fajny, emocjonalny moment. Teraz jestem już w drużynie blisko dwa lata i znowu przyjdzie nam u siebie zagrać z drużyną z Mielca. W wyjazdowych spotkaniach z tą ekipą ostatnio bardzo się męczyliśmy. Teraz musimy zrobić wszystko, aby w dobrym stylu zdobyć trzy punkty, bo zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ważne jest to spotkanie dla kibiców. Wszystko wskazuje, że stadion będzie wypełniony. Potrzebujemy jak największego dopingu. Liczymy, że wspólnie z kibicami stworzymy przy okazji 75. urodzin klubu fajne, duże widowisko.

Kibice, którzy wybiorą się na mecz będę mieli okazję na wiele dodatkowych atrakcji. Za trybuną B, w okolicach budynku CSDiM znajdzie się strefa klubu studenckiego Pinokio, w której będzie szansa pobawić się w rytmie wielkich, serwowanych przez DJ-a przebojów - zarówno tych najnowszych, jak i dawnych, znanych i lubianych. Dla przypomnienia legendarnej giełdy samochodowej na stadionie, będzie wystawa starych samochodów. Nie zabraknie pokazów żonglerki z piłką i występów ulicznych iluzjonistów. Do dyspozycji będą także punkty gastronomiczne i fanshopy. Bramy stadionu zostaną otwarte dla kibiców o godz. 18. (mij)

W 29. kolejce grają

PIĄTEK

Wisła - Jagiellonia (wynik 2:4)

Warta - Legia (wynik 1:0)

SOBOTA

Lechia - Cracovia 15.00

Miedź - Raków 17.30

POGOŃ - Stal 20.00

NIEDZIELA

Korona - Zagłębie 12.30

Widzew - Piast 15.00

Górnik - Śląsk 17.30

PONIEDZIAŁEK

Radomiak - Lech 19.00

Tabela po 28 kolejkach

1. Raków Częstochowa 65 54-19 20 5 3

2. Legia Warszawa 57 46-31 16 9 3

3. Lech Poznań 48 40-27 13 9 6

4. POGOŃ Szczecin 47 43-39 13 8 7

5. Warta Poznań 41 33-26 11 8 9

6. Piast Gliwice 39 30-27 11 6 11

7. Widzew Łódź 38 32-33 10 8 10

8. Cracovia Kraków 38 34-28 10 8 10

9. Wisła Płock 36 37-36 10 6 12

10. Stal Mielec 35 31-33 9 8 11

11. Korona Kielce 34 31-39 9 7 12

12. Radomiak Radom 34 27-33 9 7 12

13. Jagiellonia Białystok 33 38-37 7 12 9

14. Górnik Zabrze 32 35-40 8 8 12

15. Zagłębie Lubin 31 24-40 8 7 13

16. Śląsk Wrocław 31 26-38 7 10 11

17. Lechia Gdańsk 26 25-44 7 5 16

18. Miedź Legnica 21 28-44 4 9 15