Piłka nożna. Turniej Floriana Krygiera po raz czterdziesty!

Na boisku ze sztuczną trawą na koronie stadionu przy Twardowskiego odbył się kolejny Memoriał Floriana Krygiera, legendarnego trenera piłkarzy szczecińskiej Pogoni, który we wtorek obchodziłby swoje 119. urodziny, a w rywalizacji piłkarskich odbojów, w dwóch kategoriach wiekowych, wzięło udział blisko 150 zawodników z 15 drużyn. Przed zawodami minutą ciszy uczczono niedawno zmarłego legendarnego snajpera Pogoni ŚP Mariana Kielca.
W zmaganiach piłkarzy powyżej lat 50, startowało 8 zespołów, a zwyciężyli Portowcy Stars przed Oldbojami Pogoni Szczecin i KP Gmina Kobierzyce. W rywalizacji powyżej lat 60, grało 7 ekip, a dwie drużyny zgromadziły tyle samo punktów i miały identyczną różnicę bramek, zaś w bezpośrednim spotkaniu zremisowały, więc I miejsce przyznano ex aequo Śląskowi Wrocław i KP Gmina Kobierzyce. Natomiast na trzecim stopniu podium miejsce zajęli Oldboje Stali Stocznia Szczecin. Po piłkarskich zmaganiach długo trwały jeszcze wspominkowe rozmowy w pobliskiej kawiarence Centrum Szkolenia Piłkarskiego Dzieci i Młodzieży.
- Była to jubileuszowa, 40. edycja Turniejów Floriana Krygiera, które przez 20 lat miały charakter urodzinowy, a następnie przekształciły się w memoriałowe - powiedział organizator przedsięwzięcia Mieczysław Ostanek. - W turnieju 50-latków królem strzelców został zdobywca 8 goli Tomasz Brzozowski z Oldbojów Pogoni, najlepszym zawodnikiem wybrano Macieja Stolarczyka z Portowców Stars, a za najlepszego bramkarza uznano Tomasza Masłowskiego z Floty Świnoujście. W zmaganiach starszaków najcelniej strzelał Edward Komarnicki ze Śląska Wrocław, który zdobył aż 10 goli. Najlepszym zawodnikiem wybrano Adama Murawskiego z Wybrzeża Rewalskiego, a najlepszym golkiperem obwołano Jerzego Falkowskiego z polickiego Chemika. (mij)