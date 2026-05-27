Piłka nożna. Trzy gole Marcela Zdybała

Piłkarska reprezentacja Polski do lat 15 prowadzona przez byłego trenera Świtu Szczecin Piotra Klepczarka zwsciężyła w rozgrywanym w naszym kraju Turnieju Czterech Narodów, remisując z Węgrami 1:1, Finlandią 1:1 i pokonując Słowację 3:0.

W naszej drużynie wystąpili: Marcel Zdybał (FASE Szczecin) oraz Karol Kupczyk i Michał Resmerowski (obaj Pogoń Szczecin). Pierwszy z wymienionych strzelił dwie bramki Słowakom i jednego gola Węgrom, a w obu tych pojedynkach wyszedł na boisko w podstawowym składzie, zaś przeciwko Finom zagrał w drugiej połowie. Obaj Portowcy wyszli od 1. minuty na pojedynki z Finlandię i Słowacją, a Resmerowski zagrał ponadto drugą połowę z Wągrami. ©℗

