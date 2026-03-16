Piłka nożna. Trzej przyjaciele z boiska zapraszają na Football Arenę

Następcy Grosika mają już w swoim repertuarze sporo efektownych zagrań. Fot. Szymon JACHIMOWICZ

Już 12 lat działa szczecińska Football Arena, mająca swą siedzibę na torze kolarskim im. Zbysława Zająca przy Al. Wojska Polskiego 246, a tą piłkarską szkółkę założyli trzej przyjaciele z boiska, mający swe korzenie w szczecińskiej Pogoni, czyli Kamil Grosicki, Bartosz Ława i Tomasz Podobas.

REKLAMA

W Akademii Piłkarskiej Football Arena oraz działającym przy niej Uczniowskim Klubie Sportowym (nabór trwa nieprzerwanie przez cały rok, tel. 791-503-505, e-mail: biuro@footballarena.pl) trenuje ponad 500 dzieci w 14 grupach wiekowych, od lat 4 do 15, a opiekuje się nimi ponad 30-osobowa grupa trenerów z uprawnieniami i licencjami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Początkujący rozpoczynają przygodę z piłką od grup naborowych, a czyniący postępy przechodzą do grup reprezentacyjnych i występują w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej, zaś sztandarowa drużyna, czyli trampkarze starsi do lat 15, awansowali niedawno do Centralnej Ligi Juniorów U-15 prowadzonej przez PZPN. Klub z Alei Wojska Polskiego ściśle współpracuje ze szczecińskim Stowarzyszeniem Lokalnym Salezjańskiej Organizacji Sportowej i po ukończeniu 15. roku życia młodzi piłkarze trafiają najczęściej właśnie do SALOS-u. Bazą Football Areny jest zbudowany cztery lata temu orlik oraz istniejące od samego początku dwa boiska ze sztuczną trawą i oświetleniem pod balonem, ogrzewane zimą, a latem przewiewne, dzięki rozsuwanym ścianom bocznym. Działa tam też kawiarenka, z której korzystają rodzice i opiekunowie, przyprowadzający na treningi swoje pociechy. Z obiektu pod balonem w niektórych latach zimą korzystali nawet ekstraklasowi piłkarze Pogoni, a w tym roku gościli tam III-ligowcy i młodsze kategorie wiekowe Portowców. Dzieci i młodzież Football Areny rozgrywają też swoje mecze na boiskach ze sztuczną trawą przy ulicach Witkiewicza i Pomarańczowej. O profesjonalizmie szczecińskiego klubu świadczy m.in. fakt, że w procesie certyfikacyjnym, prowadzonym przez PZPN, otrzymał tzw. srebrną gwiazdkę.

Prowadzone są również zajęcia EDGE Football Camp, czyli intensywne specjalistyczne obozy piłkarski dla zawodników w małych grupach, czy nawet indywidualnie, by przyspieszyć rozwój kariery na jej zakrętach... Latem i zimą organizowane są także tradycyjne zgrupowania piłkarskie. Ofertą dla dzieci i młodzieży na obiektach Football Areny jest też Szczecińska Liga Mistrzów, składająca się z dwóch turniejów eliminacyjnych i trzeciego - finałowego, z podziałem na 4 grupy: Ligę Mistrzów, Ligę Europy, Ligę Konferencji Europy i Ligę Ekstraklasy. W zabawie tej bierze udział ponad 100 drużyn, a więc ponad tysiąc dzieciaków i to niemal z całego województwa zachodniopomorskiego.

Propozycją dla dorosłych (dla grup zorganizowanych: firm, zakładów pracy, przyjaciół z boiska, itp.) jest zaś weekendowa Kappa Football Arena Business League, w której właśnie kończy się 18. edycja z udziałem 42 zespołów i blisko tysiąca uczestników (triumfuje RK Pomoc wyprzedzając Toni-Arte-Kaleo i Adamusa), a wkrótce rozpocznie się 19. sezon (co roku zmagania toczą się dwa razy).

Informacje i zgłoszenia (do 20 marca): tel. 694-335-755, e-mail: liga@footballarena.pl. Połączeniem sportu z rozrywką jest zaś możliwość zorganizowania okolicznościowych imprez, jak choćby urodziny na sportowo dla dzieci, ale także dla starszych.

- Działamy z pasją, a jest nas trzech przyjaciół ze środowiska piłkarskiego, zaś wszystko tworzymy własnymi siłami, korzystając ze wsparcia rodzin, ale mamy też sporo sprzymierzeńców i sympatyków, którym z tego miejsca, także w imieniu Kamila i Bartka bardzo dziękuję! - powiedział wicemistrz ekstraklasy sprzed lat Tomasz Podobas. (mij)

REKLAMA