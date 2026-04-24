Piątek, 24 kwietnia 2026 r. 
Piłka nożna. Trójka z Pogoni w finałach mistrzostw Europy

Data publikacji: 23 kwietnia 2026 r. 17:05
Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2026 r. 17:05
Piłka nożna. Trójka z Pogoni w finałach mistrzostw Europy
Oliwia Grewling Fot. Pogoń Szczecin SA  

Selekcjonerka reprezentacji Polski piłkarek nożnych do lat 17 Paulina Kawalec ogłosiła listę zawodniczek powołanych na finałowy turniej mistrzostw Europy, który odbędzie się w Irlandii Północnej, a Biało-Czerwone w fazie grupowej zmierzą się z Francją (5 maja o godz. 16 w Coleraine), Finlandią (8 maja o godz. 19 w Larne) oraz Hiszpanią (11 maja o godz. 16 także w Larne). Do kadry narodowej 17-latek powołane zostały 3 piłkarki ekstraligowej Pogoni Szczecin: Oliwia Grewling, Blanka Zając i Wiktoria Zgrzeba. (mij)

