Piłka nożna. Trójka z Pogoni w finałach mistrzostw Europy

Selekcjonerka reprezentacji Polski piłkarek nożnych do lat 17 Paulina Kawalec ogłosiła listę zawodniczek powołanych na finałowy turniej mistrzostw Europy, który odbędzie się w Irlandii Północnej, a Biało-Czerwone w fazie grupowej zmierzą się z Francją (5 maja o godz. 16 w Coleraine), Finlandią (8 maja o godz. 19 w Larne) oraz Hiszpanią (11 maja o godz. 16 także w Larne). Do kadry narodowej 17-latek powołane zostały 3 piłkarki ekstraligowej Pogoni Szczecin: Oliwia Grewling, Blanka Zając i Wiktoria Zgrzeba. (mij)