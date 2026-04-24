Piłka nożna. Trójka z Pogoni w finałach mistrzostw Europy

Oliwia Grewling Fot. Pogoń Szczecin SA

Selekcjonerka reprezentacji Polski piłkarek nożnych do lat 17 Paulina Kawalec ogłosiła listę zawodniczek powołanych na finałowy turniej mistrzostw Europy, który odbędzie się w Irlandii Północnej, a Biało-Czerwone w fazie grupowej zmierzą się z Francją (5 maja o godz. 16 w Coleraine), Finlandią (8 maja o godz. 19 w Larne) oraz Hiszpanią (11 maja o godz. 16 także w Larne). Do kadry narodowej 17-latek powołane zostały 3 piłkarki ekstraligowej Pogoni Szczecin: Oliwia Grewling, Blanka Zając i Wiktoria Zgrzeba. (mij)

