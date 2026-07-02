Piłka nożna. Transfery i sparingi ligowców

W meczu z okazji 60-lecia Dynama Berlin Portowcy (w granatowo-bordowych strojach) nie wykazali się kurtuazją i pokonali IV-ligowych jubilatów 3:0. Fot. Pogoń Szczecin SA

W sobotę o godz. 15 na boisku kompleksu hotelowego Remes w Opalenicy, ekstraklasowi piłkarze szczecińskiej Pogoni, którzy w swym pierwszym sparingu pokonali w Berlinie tamtejsze Dynamo 3:0, zmierzą się w swej drugiej grze kontrolnej z reprezentantem PKO BP Ekstraklasy Zagłębiem Lubin (klub ten właśnie rozstał się z byłym Portowcem Sebastianem Kowalczykiem).

REKLAMA

Były mistrz świata, obrońca Benjamin Mendy przedłużył kontrakt z Pogonią do 30 czerwca 2027 roku. Stoper Marian Huja, który był ostatnio wypożyczony z Pogoni do CFR Cluj, przeszedł do rumuńskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Były Portowiec Leonardo Koutris został nowym zawodnikiem słoweńskiego ekstraklasowego NK Celje, z którym związał się umową ważną do 30 czerwca 2028 roku. 17-letni bramkarz Kuba Bochniarz, do niedawna reprezentujący Pogoń Szczecin został nowym zawodnikiem II-ligowej Resovii Rzeszów, z którą związał się umową ważną do 30 czerwca 2028 roku.

Trzy godziny wcześniej od Portowców, bo w sobotę o godz. 12 w Szamotułach, piłkarze II-ligowego Świtu Szczecin zagrają mecz sparingowy z I-ligową Miedzią Legnica, która w poprzednim sezonie niemal do końca walczyła o awans do PKO BP Ekstraklasy. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu, tuż po rozpoczęciu przygotowań, w swej pierwszej grze kontrolnej, podopieczni trenera Marcina Sasala, ulegli w Opalenicy aż 0:7 ekstraklasowemu GKS-owi Katowice, przygotowującemu się do startu w Lidze Konferencji Europy (w II rundzie polski zespół zagra z przegranym z pary I rundy eliminacyjnej Ligi Europy: Hajduk Split - MSK Żylina).

Ze sztabu szkoleniowego Świtu odszedł do kobiecej Pogoni Piotr Sochański, a były bramkarz ze Skolwina Oskar Klon został nowym zawodnikiem III-ligowego Chemika Bydgoszcz.

(mij)

REKLAMA