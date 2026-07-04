Piłka nożna. Transfer z Pogoni do Pogoni

Krzysztof Kamiński nadal będzie reprezentował barwy Pogoni ale już nie szczecińskiej... Fot. Pogoń Szczecin SA

35-letni piłkarski bramkarz Krzysztof Kamiński, który zawodnikiem ekstraklasowej Pogoni Szczecin został w maju 2024 roku przychodząc z grającej na najwyższym poziomie rozgrywkowym Wisły Płock (w Ekstraklasie grał też w chorzowskim Ruchu i przez 5 lat występował w Japonii w Jubilo Iwata) nie przedłużył wygasłego w czerwcu kontraktu z Dumą Pomorza i został zawodnikiem Pogoni... Grodzisk Mazowiecki, a z tym I-ligowym klubem podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia.

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W ostatnim sezonie PKO BP Ekstraklasy Kamiński wystąpił w 4 ligowych spotkaniach Portowców, w tym dwa razy grał całe mecze, a raz zakończył zawody przed czasem z powodu czerwonej kartki (w pojedynku ostatniej kolejki, zremisowanym z GKS-em Katowice 1:1, w którym z konieczności musiał zastąpić go Filip Cuić). W sezonie wcześniejszym (2024/2025) wystąpił w 3 pełnych pojedynkach pierwszego zespołu w Pucharze Polski oraz w czterech całych meczach III-ligowych rezerw Portowców, a w tych 7 występach raz został upomniany żółtą kartką.

(mij)

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