Piłka nożna. Thomas Thomasberg trenerem Pogoni

Data publikacji: 29 września 2025 r. 14:46
Ostatnia aktualizacja: 29 września 2025 r. 15:45
51-letni duński trener Thomas Thomasberg. Fot. transfermarkt.pl  

Nowym szkoleniowcem piłkarzy ekstraklasowej Pogoni Szczecin został były duński piłkarz, a później trener, 51-letni Thomas Thomasberg, o czym poinformował w telewizji Canal+ dyrektor generalny Dumy Pomorza Tan Kasler. Duńczyk obserwował niedzielny mecz Pogoni z Legią w towarzystwie wspomnianego dyrektora oraz właściciela i prezesa Pogoni Alexa Haditaghiego.

- Trener Thomas Thomasberg wniesie bardzo dużo do PKO BP Ekstraklasy i polskiej piłki, a także będzie miał ogromny wpływ na kibiców, gdy tylko do nas dołączy - powiedział T. Kesler w Canale+. - Po tym jak widzieliście nas razem z Thomasem na Łazienkowskiej, ciężko jest zaprzeczyć. Przed meczem było wiele plotek w mediach. Thomas jest świetnym trenerem, dużo z nim rozmawialiśmy. Pojawiło się też wielu innych wielkich trenerów, którzy chcieli pracować z Pogonią. Jednak sposób patrzenia na piłkę Thomasa jest tym, co daje nam wiarę, że wniesie wiele do Pogoni, ale i do całej piłki w Polsce.

Wkrótce ma zostać oficjalnie ogłoszone podpisanie 3-letniego kontraktu, a nowy szkoleniowiec ma przyjechać do Szczecina z dwoma asystentami. Dotychczasowy sztab szkoleniowy portowców, z tymczasowym pierwszym trenerem na dwa mecze (z Lechią i Legią) Tomaszem Grzegorczykiem, ma pozostać w naszym klubie. Konferencję prasową A. Haditaghiego i nowego trenera zaplanowano na wtorek na godz. 14.

Thomasberg był piłkarzem Aalborgu z którym dwukrotnie zdobył mistrzostwo Danii, a następnie przeszedł do FC Midtjylland. Rozegrał 233 spotkania w najwyższej lidze duńskiej i strzelił tam 24 gole. Po zakończeniu kariery zawodniczej został asystentem trenera w FC Midtjylland, po czym został pierwszym trenerem. Z klubem tym wywalczył mistrzostwo kraju, a z klubem Randers FC zdobył Puchar Danii. Ostatnio prowadził FC Midtjylland w 115 spotkaniach, a jego niedawne sierpniowe zwolnienie było ogromnym zaskoczeniem.

(mij)

 

