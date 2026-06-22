Piłka nożna. Thomas Thomasberg opuszcza Pogoń!

Trener Thomas Thomasberg (w czerwonej bluzie) w towarzystwie szczecińskiego szkoleniowca Mariusza Misiury, który właśnie przeniósł się z Wisły Płock do Motoru Lublin. Fot. Pogoń Szczecin SA/Wiola UFLAND

51-letni duński szkoleniowiec Thomas Thomasberg przestał pełnić obowiązki trenera ekstraklasowych piłkarzy Pogoni Szczecin - poinformował w w internecie na platformie X właściciel i prezes klubu z Twardowskiego Alex Haditaghi, a wkrótce oświadczenie pojawiło się też na stronie Dumy Pomorza.

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Taka sensacyjna informacja dotarła do nas przed poniedziałkowym, pierwszym treningiem Portowców. Można się jednak było tego spodziewać, bo Duńczyk, który pełnił swoją funkcję od 30 września 2025 roku, wyraźnie sobie nie radził, a niektóre jego wypowiedzi czy działania były - łagodnie mówiąc - dziwne...

- Dziś podjąłem trudną decyzję o zwolnieniu Thomasa Thomasberga z obowiązków głównego trenera Pogoni Szczecin - napisał A. Haditaghi. - Chcę szczerze podziękować Thomasowi za jego służbę, profesjonalizm i zaangażowanie podczas pobytu w naszym klubie. Pracował ciężko, reprezentował Pogoń z szacunkiem, a my życzymy mu jak najlepiej w kolejnym rozdziale jego kariery. Ta decyzja została podjęta w najlepszym interesie klubu, gdy kontynuujemy marsz naprzód z naszą wizją i ambicjami dla Pogoni Szczecin. Mamy nadzieję ogłosić naszego nowego głównego trenera oraz nowego szefa przygotowania motorycznego w najbliższej przyszłości.

Tomasz Włodarczyk z meczyków,pl poinformował, że Duńczyka zastąpi znany hiszpański szkoleniowiec 53-letni Oscar Garcia, który do niedzieli był związany z holenderskim Ajaksem Amsterdam. Hiszpan poprowadził Ajax w 10 meczach (5 zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki), a klub zakończył rozgrywki na 5. miejscu. W niedzielę Ajax poinformował, że rozstał się z Hiszpanem za porozumieniem stron, gdy Garcia miał obowiązujący kontrakt jeszcze przez kolejny rok ale był już dogadany z Pogonią. Garcia, który pracował wcześniej m.in. w: Chivas, OH Leuven, Stade Reims, Celta Vigo, Olympiacos, RB Salzburg i Brighton, jest już w Szczecinie i przyjdzie wraz ze swoim sztabem szkoleniowym. (mij)

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