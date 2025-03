Piłka nożna. Tarasiewicz zastąpił Klepczarka

Ryszard Tarasiewicz w roli szkoleniowca kołobrzeżan. Fot. Ryszard PAKIESER

Były trener piłkarzy szczecińskiej Pogoni Ryszard Tarasiewicz, który kilka sezonów temu wprowadził portowców do ekstraklasy, został nowym trenerem I-ligowej Warty Poznań.

62-letni Tarasiewicz związał się z Wartą umową do końca sezonu 2025/26, zastępując na stanowisku w poznańskim klubie Piotra Klepczarka, byłego szkoleniowca szczecińskiego Świtu, który nieoczekiwanie zrejterował ze Skolwina w sierpniu ubiegłego roku, ale z powodzeniem zastąpił go na Stołczyńskiej Tomasz Kafarski.

Tarasiewicz był ostatnio trenerem Kotwicy Kołobrzeg i wprowadził piratów do I ligi, więc można powiedzieć, że jest specjalistą od awansów, na co pewnie liczą w stolicy Wielkopolski. Doświadczony trener z Kotwicą rozstał się tej zimy, a był to efekt ogromnego kryzysu organizacyjnego i finansowego w zachodniopomorskim klubie. (mij)