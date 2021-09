Piłka nożna. Szósta z rzędu porażka Olimpii

Ekstraliga piłkarek nożnych: OLIMPIA Szczecin - AP LOTOS Gdańsk 1:2 (0:0); 1:0 Szymaszek (63 karny), 1:1 Jakubowska (68), 1:2 Słowińska (89).

OLIMPIA: Radkiewicz – Kędzierska, Brzozowska, Michalczyk (52 Ziemba), Szymaszek - Siwek (70 Bőhm), Brodzik, Radochońska, Garbowska (59 Szcześniak), Oleszkiewicz (86 Shahbazyan) - Bissong (88 Lipiejko)

W pierwszej połowie mecz był wyrównany. Na początku strzelała Oleszkiewicz, a w 17 minucie w zespole Lotosu groźnie główkowała Tarakanowa. Najlepszą okazję w zespole Olimpii miała Siwek, ale jej strzał głową z bliskiej odległości poleciał nad poprzeczką. Zespół gości strzelał głównie z dystansu. Pod koniec pierwszej połowy groźna kontra drużyny z Gdańska zakończyła się niecelnym strzałem, a była to bardzo okazja ma objęcie prowadzenia przed zejściem do szatni.

W drugiej odsłonie więcej sytuacji miał zespół z Gdańska. Najpierw był groźny strzał z dystansu, a później główka Tarakanowej i świetna interwencja Radkiewicz. W 63 minucie Olimpia niespodziewanie objęła prowadzenie, gdy rzut karny po faulu na Oleszkiewicz skutecznie egzekwowała Szymaszek. Parę minut później AP Lotos Gdańsk jednak wyrównał. Po rzucie rożnym bramkę głową strzeliła Jakubowska. W dalszej części meczu inicjatywę miał zespół gości. Kilkukrotnie gdańszczanki strzelały z okolic pola karnego. Tuż przed końcem meczu jeden ze strzałów znalazł drogę do bramki.

Olimpia była bardzo blisko pierwszego punktu w tym sezonie. Mecz był wyrównany z lekkim wskazaniem na zespół z Gdańska. Stworzył on sobie więcej klarownych sytuacji i zasłużenie wygrał to spotkanie. Olimpii jeden punkt niewiele dawał, a strata trzech oczek „umocniła" drużynę na ostatnim miejscu. Boisko z niebezpiecznym urazem opuściła Patrycja Michalczyk. Na razie nie wiadomo jak groźną kontuzję odniosła zawodniczka Olimpii i wyjaśni się to dopiero po kompleksowych badaniach. ©℗ (PR)