Piłka nożna. Sześciu kadrowiczów z Pogoni

Kamil Grosicki prezentuje reprezentacyjną formę, którą potwierdza ligowymi golami. Fot. Ryszard PAKIESER

Przegrany 1:2 ekstraklasowy mecz piłkarzy szczecińskiej Pogoni z Jagiellonią Białystok był ostatnim pojedynkiem portowców przed listopadową przerwą reprezentacyjną, a po nim 6 szczecińskich piłkarzy udała się na zgrupowania kadr narodowych, a pozostali trenowali na Twardowskiego od poniedziałku do środy, po czym udali się na 4-dniowy urlop.

Na zgrupowania reprezentacji narodowych udali się Kamil Grosicki (reprezentacja Polski; 14.11, g. 20.45: Polska - Holandia, el. MŚ; 17.11, g. 20.45: Malta - Polska, el. MŚ), Musa Juwara (reprezentacja Gambii; 18.11: Gambia - Kuwejt, towarzysko), Hussein Ali (reprezentacja Iraku; 13.11, g. 17: ZEA - Irak, el. MŚ; 18.11, g. 17: Irak - ZEA, el. MŚ), Adrian Przyborek, Maciej Wojciechowski (obaj reprezentacja Polski do lat 19; 12.11, g. 11: BiH - Polska, el. ME; 15.11, g. 11: Polska - Mołdawia, el. ME; 18.11, g. 15: Polska - Włochy, el. ME) oraz Dimitrios Keramitsis (reprezentacja Grecji do lat 21; 14.11, g. 16: Grecja - Gruzja, el. ME; 18.11, g. 15: Grecja - Irlandia Płn., el. ME). (mij)

