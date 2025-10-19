Piłka nożna. Szczęśliwy i pechowy remis Pogoni

Portowcy zremisowali na wyjeździe z aktualnym mistrzem Polski, a jeden punkt szczecinian można nazwać zarówno szczęśliwym, jak i pechowym. Kolejorz miał przewagę i z łatwością przedostawał się w pole karne granatowo-bordowych, lecz tylko dwa razy pokonał świetnie spisującego się Cojocaru, który co najmniej raz obronił tzw. setkę i to nogą, a dwa razy pomogły mu słupki, ratując od samobójów Huji oraz Koutrisa. Duma Pomorza natomiast dość nieoczekiwanie objęła prowadzenie i mogła je do przerwy powiększyć mając dwie świetne okazje, lecz uderzenia N'Diayego i Keramitsisa minimalnie minęły bramkę.

Piłkarska PKO BP Ekstraklasa: Lech Poznań - Pogoń Szczecin 2:2 (0:1); 0:1 Kamil Grosicki (15), 1:1 Mikael Ishak (51), 2:1 Leo Bengtsson (89), 2:2 Paul Mukairu (90+1).

Lech: 41. Bartosz Mrozek - 2. Joel Pereira, 3. Alex Douglas, 16. Antonio Milić, 15. Michał Gurgul (76, 4. João Moutinho) - 88. Taofeek Ismaheel (76, 14. Leo Bengtsson), 43. Antoni Kozubal (62, 6. Timothy Ouma), 24. Filip Jagiełło, 99. Pablo Rodríguez (82, 7. Yannick Agnero), 77. Luis Palma (82, 56. Kornel Lisman) - 9. Mikael Ishak



Pogoń: 77. Valentin Cojocaru - 28. Linus Wahlqvist, 13. Dimítris Keramítsis (76, 61. Kacper Smoliński), 2. Marian Huja, 32. Leonárdo Koútris - 7. Musa Juwara (69, 15. Hussein Ali), 8. Fredrik Ulvestad, 19. Mor N'Diaye, 90. Sam Greenwood (90, 14. José Pozo) - 9. Rajmund Molnár (90, 99. Kacper Kostorz), 11. Kamil Grosicki (76, 18. Paul Mukairu)



Żółta kartka: Jagiełło. Sędziował: Wojciech Myć (Lublin). Widzów aż 39 496, w tym pełen sektor gości w granatowo-bordowych barwach.

