Piłka nożna. Szczęśliwa siódemka Stali

W Chojnie miejscowi bez punktów. Fot. Paweł REICHELT

W piłkarskiej Klasie Okręgowej w Grupie 2 Akademia Piłkarska Kasta Żaki Szczecin wygrała na wyjeździe z Odrą Chojna 1:0, a mecz stał na słabym poziomie piłkarskim. Przyjezdni mieli lepsze okazje na gola i jedną z nich wykorzystali, a bramkę w ostatnich minutach zdobył Dominik Gołda, który w pierwszej połowie nie wykorzystał rzutu karnego. W 60. minucie bezpośrednią czerwoną kartką ukarany został zawodnik Odry Kacper Różycki.

Hutnik Szczecin zremisował na wyjeździe z Iskrą Banie 2:2. Szczecinianie dwukrotnie prowadzili 1:0 i 2:1, po bramkach Kamila Wawrowskiego, ale w samej końcówce grając w osłabieniu po drugiej żółtej kartce dla Nikodema Nycza, stracili gola wyrównującego. Dla Iskry trafiali: Tomasz Janas i Radosław Sapiński.

- Był to mecz walki na murawie, która nie nadawała się do gry w piłkę - powiedział po spotkaniu Marcin Lis, trener Hutnika. - Po raz kolejny uciekły nam dwa punkty, które mieliśmy na tacy. Akceptuję ten remis, gdyż taki jest sport i pracujemy dalej.

Stal Szczecin wygrała u siebie z Orłem Trzcińsko-Zdrój aż 7:2, a golami podzielili się: Mateusz Rumowski (2), Dawid Skobel, Miłosz Pogoda, Mateusz Meljon, Miłosz Malczewski i Dawid Piszczorowicz.

- Podeszliśmy do przeciwnika na poważnie, ponieważ w rundzie jesiennej zremisowaliśmy z nim 3:3 - powiedział po spotkaniu Adam Bogacz, trener Stali. - Byliśmy mocno skoncentrowani i graliśmy swoją piłkę, a do przerwy prowadziliśmy czterema bramkami. Po zmianie stron Orzeł wrócił do meczu i zdobył dwa gole, ale po wprowadzonych zmianach odzyskaliśmy naszą jakość i udokumentowaliśmy to kolejnymi golami. ©℗ (PR)

