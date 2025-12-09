Piłka nożna. Szczecinianie w Barcelonie

Talent ID po zwycięstwie w finale wojewódzkim na Gumieńcach. Fot. archiwum

Kilku uczniów ze szczecińskiej SP-51 wyjechało na piłkarski camp do Barcelony doskonalić swoje umiejętności piłkarskie pod okiem hiszpańskich szkoleniowców, a jest to nagroda za zwycięstwo w ogólnopolskim turnieju piłkarskim „Z Orlika na Stadion”.

REKLAMA

Na Stadionie PGE Narodowym odbył się finał tego dziecięcego turnieju, a w najstarszej kategorii wiekowej do lat 15 zwyciężył zespół Talent ID (Gabriel Żelazkowski, Karol Kupczyk, Michał Resmerowski, Jakub Osowski, Oskar Lewkowicz, Mateusz Wdowiak, Jakub Obała, Szymon Kmieć, Adam Kazanecki i Patryk Wiśniak), prowadzony przez trenera Tomasza Bieleckiego. Złoci medaliści to uczniowie klasy sportowej SP-51 w Szczecinie, a szkoła ta, to najlepszy przykład, jak można łączyć edukację i zdobywanie wiedzy ogólnej z rozwijaniem umiejętności sportowych na najwyższym poziomie. Oprócz klas piłkarskich uczniowie mogą tam doskonalić talenty sportowe w klasach o profilach: pływanie (dziewczęta, chłopcy), piłka ręczna (dziewczęta), oraz gimnastyka artystyczna (dziewczęta).

Aby wyjechać na finał do stolicy, trzeba było zwyciężyć w 6-dniowym turnieju wojewódzkim i makroregionalnym, który odbył się na obiektach szczecińskiej SP-8 na Gumieńcach, a oprócz Talent ID Szczecin były to drużyny: SP-1 w Połczyn Zdrój, SP-56 w Szczecin, Chodzieżanki, PSP Bezrzecze, KomaSercu Sławoborze, SP-23 Koszalin, APMM II Zielona Góra i TS Przylep II Zielona Góra. (oprac. mij)







REKLAMA