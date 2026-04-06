Piłka nożna. Szalony mecz Floty

Hubert Turski łowcą goli. Fot. archiwum

W piłkarskiej III lidze szalone były zachodniopomorskie derby w Stargardzie, a wygrali Wyspiarze z Uznamu, strzelając wszystkie gole w doliczonym czasie I i II połowy.

POLSKI CUKIER KLUCZEVIA Stargard - FLOTA Świniujście 2:3 (0:1); 0:1 Hubert Sadowski (45+6), 1:1 Kacper Pietrzyk (55 karny), 2:1 Kacper Pietrzyk (68), 2:2 Hubert Turski (90+1), 2:3 Patryk Paczuk (90+7 karny).

W Kluczewie goście objęli prowadzenie tuż przed przerwą po strzale tuż przed przerwą byłego Stargardzianina, a wyrównał z karnego Pietrzyk faulowany przez Jana Czaplę (ten zrehabilitował się w kolejnej akcji, wybijając piłkę z bramki), zaś egzekutor jedenastki wkrótce dołożył kolejne trafienie. Wydawało się, że mecz jest rozstrzygnięty, bo w 80. minucie Czapla otrzymał drugą żółtą kartkę i opuścił boisko, ale w doliczonym czasie wyrównał były Portowiec Turski. W samej końcówce Patryk Rychlik sfaulował Szymona Cybulskiego, a grający wcześniej m.in. w Szczecinie w Pogoni i Świcie Paczuk, wykorzystał karnego na wagę zwycięstwa. Gdyby tę jedenastkę skutecznie wykonał Turski, zrównałby się z Kamilem Jakóbczykiem z Lecha II Poznań w tabeli snajperów.

UNIA Swarzędz - POGOŃ II Szczecin 1:0 (0:0); 1:0 Miłosz Matuszewski (59 karny).

Rezzerwy Portowców przegrały po rzucie karnym, a z ekstraklasowego składu widzieliśmy Musę Juwarę i Igora Bryskiego, zaś bramki strzegł Alex Pesković.

LECH II Poznań - BŁĘKITNI Stargard 1:1 (0:1); 0:1 Kacper Zaborski (10), 1:1 Karol Delikat (82).

We Wronkach goście długo prowadzili po golu grającego w Pogoni Zaborskiego, alłe w końcówce rezerwy Kolejorza wyrównały.

WIKĘD Luzino - WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal 2:1 (1:1); 0:1 Krystian Chromiński (17), 1:1 Mateusz Koniuszy (22), 2:1 Dawid Konkol (46).

Zamykający tabelę zespół znad morza pierwszy strzelił gola ale nie zdołał utrzymać prowadzenia z rywalem walczącym o awans. ©℗ (mij)

