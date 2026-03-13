Piłka nożna. Świt zgasł po przerwie

Kleczewskie „sokoły" cieszą się z pokonania Świtu. Fot. Sokół Kleczew/Facebook

Piłkarze ze Skolwina kontynuują wyjazdowy serial i po zwycięstwie z GKS-em Jastrzębie, w pechowy piątek trzynastego, ulegli w Kleczewie Sokołowi, a już w środę czeka ich zaległy mecz z Wartą w Poznaniu.

II liga piłkarska: SOKÓŁ Kleczew - ŚWIT Szczecin 3:0 (0:0); 1:0 Jacek Tkaczyk (63), 2:0 Maciej Śliwa (73), 3:0 Daniel Dudziński (83).



ŚWIT: Oskar Klon - Damian Ciechanowski (72 Szymon Kapelusz), Szymon Nowicki, Sebastian Rogala, Jędrzej Góral, Jakub Zawadzki (59 Aleksander Woźniak) - Dawid Kort (72 Mikołaj Lebedyński), Kacper Wojdak, Maciej Koziara (81 Robert Obst), Grzegorz Aftyka (59 Kacper Nowak) - Krzysztof Ropski

Żółte kartki: Kort, Kapelusz, Rogala, Obst. Sędziował: Piotr Szypuła (Bielsko-Biała). Widzów 350.

W pierwszej połowie mecz był dość wyrównany, ale niewielką przewagę posiadali gospodarze, grający z wiatrem, a był on dość silny i porywisty. Wydawało się, że po zmianie stron warunki atmosferyczne sprzyjać będą Szczecinianom i podopieczni trenera Tomasza Kafarskiego przejmą inicjatywę, ale rzeczywistość okazała się inna, a Kleczewianie nadal atakowali, zaś po uzyskaniu prowadzenia, nie zadowolili się jednym golem i dalej przeważali, co dziesięć minut notując kolejne trafienie.

W końcówce meczu w barwach Sokoła pojawił się ukraiński obrońca Wołodymyr Kostewycz, w poprzednim sezonie występujący w nieistniejącej już I-ligowej Kotwicy Kołobrzeg prezesa Adama Dzika...©℗ (mij)

