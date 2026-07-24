Piłka nożna. Świt z Polmotorem, Alex Gorgon rajdowcem! [GALERIA]

Praktycznie tuż przed rozpoczęciem II-ligowych rozgrywek piłkarskich szczeciński Świt - który w sobotę o godz, 18 na inaugurację podejmie na Skolwinie byłego ekstraklasowicza Górnika Łęczna, dopiero co zdegradowanego z I ligi - podpisał istotną umowę sponsorską z firmą motoryzacyjną KIA Polmotor, zaś na stadionie dokument oficjalnie podpisał prezes klubu Paweł Adamczak (na początku lipca obchodził swoje 47. urodziny i z tej okazji prezent od drużyny wręczył mu trener Marcin Sasal), a w imieniu zarządu nowego sprzymierzeńca ekipy z północy miasta, dokument parafował dyrektor marki KIA Konrad Kijak, któremu towarzyszyli dyrektor serwisu Sebastian Arszyński oraz kierownik sprzedaży Adam Zalas.

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Na spotkaniu na Stołczyńskiej widzieliśmy sporo znanych postaci, m.in. dyrektora wydziału sportu Urzędu Miasta Szczecina Krzysztofa Kupisa, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Karola Lipińskiego oraz prezesa Zachodniopomorskiej Federacji Sportu Sławomira Strąkowskiego, a był też dyrektor Świtu Szymon Kufel, choć przed miesiącem miał groźny wypadek skutkujący operacją. Obecni byli też piłkarze i sztab szkoleniowy, a wokół boiska stały samochody nowego sponsora, które prezentowane będą również podczas ligowych spotkań. Pierwszym widocznym efektem umowy będzie to, że na szczecińskich ulicach będziemy mogli zobaczyć, za kierownicą pomalowanego w barwy Dumy Skolwina najnowszego modelu samochodu KIA Sportage, pozyskanego latem byłego Portowca Alexa Gorgona.

(mij)

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