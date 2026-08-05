Piłka nożna. Świt z Olimpią w Świeciu

Na inaugurację II-ligi Świt przegrał na Skolwinie z I-ligowym spadkowiczem i byłym ekstraklasowiczem, czyli Górnikiem Łęczna. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Dziś, z udziałem I- i II-ligowców, odbędzie się 10 spotkań rundy wstępnej piłkarskiego Pucharu Polski, a II-ligowy Świt Szczecin o godz. 17 zagra z występującą na tym samym poziomie rozgrywkowym Olimpią Grudziądz, zaś z powodu remontu stadionu rywali, zawody odbędą się na neutralnym boisku w Świeciu.

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Jako pierwsza drużyna do I rundy PP, która rozegrana zostanie od 1 do 3 września, awansowała Pogoń Siedlce, bo jej rywal, GKS Jastrzębie, wycofał się z rozgrywek oddając mecz walkowerem. Losowanie I rundy odbędzie się już jutro o godz. 17.30 w Warszawie, a w tej fazie uczestniczyć będą co najmniej dwa zachodniopomorskie zespoły, czyli ekstraklasowa Pogoń Szczecin i zdobywca Pucharu Polski ZZPN III-ligowa KGS Polski Cukier Kluczevia Stargard, a być może jako trzeci dołączy klub ze Skolwina...

Przypomnijmy, że w I rundzie PP uczestniczyć będzie 11 zwycięzców rundy wstępnej, 16 zwycięzców PP na szczeblu regionalnym, 13 zespołów PKO BP Ekstraklasy z sezonu 2025/26 (z wyłączeniem grających w europejskich pucharach: Lecha Poznań, Górnika Zabrze, Jagiellonii Białystok, Rakowa Częstochowa i GKS-u Katowice, które mają tzw. wolny los) oraz 14 czołowych zespołów I ligi z sezonu 2025/26. (mij)





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