Piłka nożna. Świt z licencją

Świt utrzymał się w II lidze, a dzięki przyznanej licencji, będzie mógł wystąpić w kolejnym sezonie. Fot. Świt

Komisja do spraw Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej rozpatrzyła wnioski o przyznanie licencji dla klubów II ligi na sezon 2026/2027 i w punkcie 12. sprawozdania członkowie tego gremium naszej piłkarskiej centrali piszą, że postanowili przyznać Świtowi Szczecin licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach Betclic II ligi w sezonie 2026/2027 z nadzorem finansowym, infrastrukturalnym oraz z zakresu personelu i administracji, a ponadto nałożyć na klub ze Skolwina środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 5 tys. zł w związku z naruszeniem dyscypliny procesu licencyjnego. (mij)

