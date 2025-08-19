Piłka nożna. Świt z Lebedyńskim

Wychowanek szczecińskiej Arkonii, z której na kilka lat trafił do Pogoni z Twardowskiego, 34-letni napastnik Mikołaj Lebedyński, podpisał roczny kontrakt z II-ligowym Świtem Szczecin. W umowie zawarto opcję jej przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Doświadczony piłkarz ostatnie dwa sezony spędził w Chrobrym Głogów, a w poprzednich rozgrywkach zagrał w 30 meczach I ligi i strzelił 3 gole. Występował też w holenderskiej Rodzie Kerkrade i szwedzkim BK Hacken oraz w Podbeskidziu Bielsko-Biała, Wiśle Płock, GKS-ie Katowice, Górniku Łęczna i Stali Mielec, a niedawno miał też ofertę z Zagłębia Sosnowiec.

(mij)