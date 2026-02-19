Piłka nożna. Świt z I-ligowymi marzeniami

Ekipa Świtu podczas przedsezonowego 2-tygodniowego zgrupowania w polickim Hotelu „Dobosz”; od dołu kapitan Kacper Wojdak, w drugim rzędzie od lewej: Grzegorz Aftyka, Jakub Zawadzki, Dawid Kort, w 3 rzędzie od lewej: Marcel Broda, Maciej Koziara, Kacper Nowak. Damian Ciechanowski, w 4 rzędzie od lewej: Kacper Gołębiewski, Patryk Michałeczko (masażysta), Sara Chłapowska (fizjoterapeutka), Karol Mojsiewicz (fizjoterapeuta), Aleksander Woźniak, w 5 rzędzie od lewej: Jurij Tkaczuk, Maciej Najda (trener bramkarzy), Patryk Kurant (asystent trenera), Tomasz Kafarski (trener), Piotr Sochański (asystent trenera), Alan Dziuniak, w 6 rzędzie od lewej: Szymon Nowicki, Szymon Kapelusz. Dawid Kisły, Krzysztof Ropski, Jędrzej Góral, Mikołaj Lebedyński, Robert Obst, w 7 rzędzie od lewej: Rafał Remisz. Kacper Żendełek, Aleksander Michałeczko, Wojciech Szpaler, Marcel Mendes-Dudziński, Oskar Klon, Karol Maszało, Sebastian Rogala. Fot. Krzysztof PRUSKI/Świt

Podczas nadchodzącego weekendu nastąpi inauguracja wiosennych rozgrywek piłkarskiej II ligi, a plasujący się obecnie na 5. miejscu - premiowanym walką w barażach o awans na zaplecze ekstraklasy - szczeciński Świt w niedzielę o godz. 19.30 zagra w Poznaniu z wiceliderującą miejscową Wartą.

Większość spotkań 20. kolejki została przełożona, gdyż z powodu zimowej aury boiska nie nadają się do gry. Powiedzmy też sobie szczerze, że nie ma 100-procntowej pewności, czy pojedynek Świtu się odbędzie... Można jeszcze zrozumieć, że z uwagi na tegoroczne mistrzostwa świata PZPN nakazuje ekstraklasowiczom grać w lutym, a nawet w styczniu, ale dlaczego zmusza się do gry w zimie II-ligowców, tego nie wiemy...

Na boisku Świt ma szansę wywalczyć sobie awans do I ligi, ale żeby został on przypieczętowany, potrzebna będzie I-ligowa licencja, z czym mogą być problemy, bo obiekt przy ul. Stołczyńskiej nie spełnia wyczynowych standardów, a II-ligowa zgoda przyznana była warunkowo, gdy Gmina Miasto Szczecin przedstawiła dokumenty o budowie nowego stadionu, a ostatecznie inwestycję tę zablokowano. Mogą więc być problemy nawet z przedłużeniem obecnej licencji, a co dopiero z I-ligową, bo konieczna będzie co najmniej modernizacja obecnego obiektu, czyli budowa trybuny zachodniej z zapleczem oraz zainstalowanie oświetlenia i systemu podgrzewania murawy. ©℗ (mij)

Tabela po 19 kolejkach

1. Unia Skierniewice 41 38-20 13 2 4

2. Warta Poznań 38 32-21 11 5 3

3. Podhale Nowy Targ 35 24-15 9 8 2

4. Olimpia Grudziądz 34 37-26 9 7 3

5. ŚWIT Szczecin 32 37-32 9 5 5

6. Stal Stalowa Wola 26 38-31 6 8 5

7. Podbeskidzie Bielsko-Biała 25 28-31 7 4 8

8. Resovia Rzeszów 25 25-24 6 7 6

9. Śląsk II Wrocław 24 33-29 6 6 7

10. Sokół Kleczew 24 35-32 6 6 7

11. Sandecja Nowy Sącz 24 24-27 6 6 6

12. Chojniczanka Chojnice 24 30-29 6 6 7

13. Zagłębie Sosnowiec 23 21-27 6 5 7

14. Hutnik Kraków 21 27-30 5 6 8

15. Rekord Bielsko-Biała 21 27-35 5 6 8

16. KKS 1925 Kalisz 19 21-27 4 7 8

17. ŁKS II Łódź 13 19-35 2 7 10

18. GKS Jastrzębie 6 16-41 0 7 12

Jastrzębie -1 pkt. za zaległości finansowe

