Piłka nożna. Świt z Alexem Gorgonem i Sebastianem Kowalczykiem?

Alexowi Gorgonowi spodobał się Szczecin. Fot. Ryszard PAKIESER

Badaniami i testami wydolnościowymi na Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczną w poniedziałek przygotowania do nowego sezonu piłkarze II-ligowego Świtu Szczecin, a drużyna ze Skolwina może zostać wzmocniona dwoma doświadczonymi ofensywnymi pomocnikami, w przeszłości występującymi w ekstraklasowej szczecińskiej Pogoni.

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Do Świtu prawdopodobnie trafi Alex Gorgon ostatnio występujący w austriackim SC Rheindorf Altach, a przygotowania z drużyną z północy grodu Gryfa powinien także rozpocząć Sebastian Kowalczyk, grający wiosną w PKO BP Ekstraklasie w barwach Zagłębia Lubin.

Ponadto Świt pozyskał z KKS-u 1925 Kalisz Mateusza Andruszko (rodzina byłego Portowca Rafała Andruszko, ostatnio kierownika III-ligowych rezerw) oraz z ekstraklasowego Rakowa Częstochowa wypożyczył bramkarza Jakuba Rajczykowskiego (ostatnio na wypożyczeniu w Polonii Bytom), który już wcześniej był wypożyczany na Stołczyńską. Wypożyczony zimą ze szczecińskiej Pogoni obrońca Jakub Zawadzki (przez większą część rundy wiosennej kontuzjowany) powrócił na Twardowskiego ale nie wiadomo jeszcze, czy aby jesienią nie pogra jeszcze na Skolwinie...

Ze Świtu odejdzie sporo zawodników, na pewno: Jurij Tkaczuk, Bartosz Kriegler i Aleksander Michałeczko, a prawdopodobnie również Mikołaj Lebedyński i Oskar Klon. ©℗ (mij)

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