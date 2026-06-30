Piłka nożna. Świt z Aleksandrem Gorgonem

Symbolicznym gestem pistoletu Aleksander Gorgon kwitował gole zdobyte w barwach Pogoni i oby jak najwięcej strzałów było na Skolwinie. Fot. Krzysztof PRUSKI/Świt

Potwierdziły się informacje „Kuriera Szczecińskiego" sprzed dwóch tygodni, a we wtorek oficjalnie nas poinformowano, że nowym piłkarzem II-ligowego Świtu Szczecin został 37-letni ofensywny pomocnik, mogący występować także w ataku - Alexander Gorgon.

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Doświadczony zawodnik w ubiegłym sezonie rozegrał 16 spotkań i strzelił jedną bramkę w austriackiej ekstraklasie w SC Rheindorf Altach, a wcześniej przez kilka lat był filarem ekstraklasowej Pogoni Szczecin, zaś na Twardowskiego zanotował 109 występów i zdobył 22 gole. Jeśli chodzi o największe osiągnięcia, to nowy nabytek klubu ze Skolwina był mistrzem kraju w barwach Austrii Wiedeń oraz w barwach HNK Rijeka mistrzem Chorwacji i trzykrotnym zdobywcą krajowego pucharu.

Ponadto Świt pozyskał z KKS-u 1925 Kalisz Mateusza Andruszko oraz z ekstraklasowego Rakowa Częstochowa wypożyczył bramkarza Jakuba Rajczykowskiego (ostatnio na wypożyczeniu w Polonii Bytom), który już wcześniej był wypożyczany na Stołczyńską. Wypożyczony zimą ze szczecińskiej Pogoni obrońca Jakub Zawadzki (przez większą część rundy wiosennej kontuzjowany) powrócił na Twardowskiego ale nie wiadomo jeszcze, czy jesienią nie zobaczymy go ponownie na Skolwinie... Ze szczecińskim II-ligowcem kojarzony był także były Portowiec Sebastian Kowalczyk, wiosną występujący w ekstraklasowym Zagłębiu Lubin, lecz zawodnik zadzwonił do nas z informację, że na Skolwinie nie zagra. Działacze Świtu cały czas prowadzą transferowe rozmowy, a w orbicie ich zainteresowań są m.in. I-ligowy bramkarz i obrońca z ekstraklasową przeszłością.

Ze Świtu niestety odejdzie Grzegorz Aftyka, który postanowił kontynuować karierę w barwach II-ligowego beniaminka Avii Świdnik, a po wysoko przegranym sparingu z GKS-em Katowice i sobotniej grze wewnętrznej, trener Marcin Sasal postanowił zrezygnować z usług Roberta Obsta i Rafała Remisza. Ten pierwszy trafi prawdopodobnie do KKS Polskiego Cukru Kluczevii Stargard, a drugi - do Floty Świnoujście lub Warty Gorzów. Klub ze Stołczyńskiej rozstał się też bez żalu z bramkarzem Marcelem Mendesem-Dudzińskim, który powrócił do Legii Warszawa i prawdopodobnie trafi do Piasta Gliwice. Z powodów osobistych Szczecin opuścił Mikołaj Lebedyński, który chciałby grać w okolicach Głogowa, a być może zakończy karierę. Wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów otrzymali: Jurij Tkaczuk, Bartosz Kriegler, Aleksander Michałeczko, Oskar Klon, Marcel Broda, Alan Dziuniak i Karol Maszało.

W najbliższą sobotę o godz. 12 w Szamotułach Świt zmierzy się w sparingu z czołowym I-ligowcem Miedzią Legnica, zaś od poniedziałku do 11 lipca, szczecińscy II-ligowcy trenować będą na zgrupowaniu z bazą wypadową w polickim Hotelu Dobosz, a zajęcia odbywać się będą na boiskach w Tanowie i Trzebieży. ©℗

(mij)

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