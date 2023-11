Piłka nożna. Świt walczy o młodzież

Tak ma wyglądać nowa trybuna przy bocznym boisku na Skolwinie. Wizualizacja: Świt.

W tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w którym można oddawać swoje głosy do czwartku 23 listopada za pośrednictwem strony internetowej (https://sbo.szczecin.eu) jest wiele zgłoszonych projektów związanych ze sportem, o czym już pisaliśmy na naszych łamach, a jednym z nich jest projekt Świt Skowin, który dotyczy poprawy infrastruktury sportowej na obiekcie przy ul. Stołczyńskiej. Projekt zakłada budowę nowego małego boiska ze sztuczną nawierzchnią, budowę zadaszonej trybuny przy boisku nr 2, na którym swoje mecze rozgrywają przede wszystkim drużny młodzieżowe oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne LEDowe, a także montaż nowej tablicy świetlnej.



- Zachęcam wszystkich mieszkańców Szczecina do zagłosowania na projekt numer 3 w obszarze Skolwin, Stołczyn Bukowo - mówi prezes Świtu Paweł Adamczak. - Zgłosiliśmy ten projekt głównie z myślą o dzieciach i młodzieży, które na co dzień trenują w Akademii Piłkarskiej Świtu. Liczba młodych sportowców z sezonu na sezon rośnie, z czego bardzo się cieszymy, ale też staramy się sprostać coraz to większym wyzwaniom infrastrukturalnym, żeby młodzi świtowcy mogli rozwijać swoje pasje w godnych warunkach. Do tej pory rodzicie czy bliscy naszych młodych zawodników, którzy odwiedzali nasz obiekt, musieli przeważnie stać wzdłuż ogrodzenia okalającego boisko treningowe. Bardzo liczymy, że dzięki projektowi zgłoszonemu do SBO będziemy mogli poprawić również ich komfort i będą mogli w godziwych warunkach obejrzeć czy to trening czy mecz swoich pociech. Bardzo prosimy o głosy, abyśmy razem mogli zmieniać północ Szczecina.



Warto zaznaczyć, że pierwszy zespół Świtu w obecnym sezonie spisuje się rewelacyjnie w rozgrywkach III ligi, gdzie zdecydowanie przewodzi ligowej tabeli, co jest również dodatkowym magnesem przyciągającym młodych sportowców na północ Szczecina. Główny stadion przy ul. Stołczyńskiej - delikatnie to określając - to relikt przeszłości, który w związku z wymaganiami licencyjnymi ma wkrótce przejść gruntowna przebudowę, jednak jest to odrębna kwestia od projektu w ramach SBO. (mij)