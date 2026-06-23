Piłka nożna. Świt trenował na Skolwinie

II-ligowcy na Uniwersytecie Szczecińskim. Fot. Świt/Facebook

We wtorek o godz. 16.30 piłkarze II-ligowego Świtu Szczecin zakończyli swój pierwszy trening na boisku na Skolwinie, a dzień wcześniej przeprowadzili badania i testy wydolnościowe w Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Narutowicza, a więc w tym samym miejscu, gdzie czynili to Portowcy za czasów Rafała Buryty. W czwartek o godz. 14.30 w Opalenicy podopieczni trenera Marcina Sasala rozegrają pierwszy sparing z ekstraklasowym GKS-em Katowice.

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Świt pozyskał z II-ligowego spadkowicza KKS-u 1925 Kalisz pomocnika Mateusza Andruszko oraz z ekstraklasowego Rakowa Częstochowa wypożyczył bramkarza Jakuba Rajczykowskiego (ostatnio na wypożyczeniu w Polonii Bytom), który już wcześniej był wypożyczany na Stołczyńską. Wypożyczony zimą ze szczecińskiej Pogoni obrońca Jakub Zawadzki (przez większą część rundy wiosennej kontuzjowany) powrócił na Twardowskiego ale nie wiadomo jeszcze, czy jesienią nie zagra jeszcze na Skolwinie... Rozmowy w sprawie pozyskania byłego Portowca Alexa Gorgona, ostatnio występującego w austriackim SC Rheindorf Altach, są trudne, a wychowany na Twardowskiego, zaś wiosną występujący w ekstraklasowym Zagłębiu Lubin Sebastian Kowalczyk poinformował nas, że w Świcie nie zagra. Ze Świtu odeszli: Marcel Mendes-Dudziński (Piast Gliwice?), Jurij Tkaczuk, Bartosz Kriegler i Aleksander Michałeczko, a prawdopodobnie również Mikołaj Lebedyński, zaś wolną rękę w szukaniu nowych klubów otrzymali: Oskar Klon, Marcel Broda, Alan Dziuniak i Karol Maszało. ©℗ (mij)

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