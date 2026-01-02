Piłka nożna. Świt nieco szybciej...

W listopadowym sparingu na Karłowicza portowcy pokonali skolwinian. Fot. Pogoń Szczecin SA

Piłkarze II-ligowego Świtu Szczecin, którzy zimową przerwę spędzają na wysokim miejscu w tabeli - dającym prawo gry w barażach o awans na zaplecze ekstraklasy - pierwotnie planowali wznowić treningi na drugi dzień po uroczystości Objawienia Pańskiego, czyli tradycyjnym święcie Trzech Króli, ale ostatecznie postanowili przyspieszyć rozpoczęcie przygotowań do wiosny, a powodem był m.in. niedawno uzgodniony termin sparingu z Pogonią, który odbędzie się już 10 stycznia!

Aby lepiej przygotować się do spotkania kontrolnego z portowcami, świtowcy rozpoczną zajęcia pierwszym treningiem już w najbliższy poniedziałek, a badania i testy przeprowadzać będą sukcesywnie w ciągu kilku najbliższych dni. Przypomnijmy, że szczecińskie kluby zmierzyły się w grze szkolnej całkiem niedawno, bo 5 listopada i grająca w nieco rezerwowym składzie Pogoń na Pogodnie wygrała 2:0 (2:0) po bramkach Patryka Paryzka i Jakuba Lisa. Tym razem ekstraklasowicze wystawią zapewne znacznie mocniejsz skład, co dla II-ligowców z aspiracjami awansu będzie poważnym egzaminem, choć oczywiście w sparingach wyniki nie są czymś najważniejszym, ale jak to się mówi: „rezultat idzie w świat".

Z jesiennej ekipy ze Skolwina nikt nie zgłaszał chęci odejścia, choć przedstawiciele kilku klubów - i to z wyższych lig - bacznie przyglądali się czołowemu snajperowi z północy Szczecina Krzysztofowi Ropskiemu. Działacze ze Skolwina nie chcieliby jednak pożegnać się ze swoim najskuteczniejszym strzelcem, a ponadto myślą o wzmocnieniu drużyny, zaś poszukują szczególnie młodzieżowców, którzy podołaliby zadaniu gry w podstawowym sładzie. Udało nam się dowiedzieć, że w gronie potencjalnych zimowych wzmocnień jest m.in. reprezentant Polski...

Świt przygotowania do sezonu będzie prowadził na szczecińskich obiektach, a w planach jest też przedsezonowe zgrupowanie w Świnoujściu.©℗ (mij)

