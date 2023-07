Piłka nożna. Świt nie zrobił prezentu, wieczorem huczna zabawa...

Uczestnicy jubileuszowego meczu Pasewalker FV - Świt Skolwin. Fot. Tomasz POLEHOJKO

Z okazji 30-lecia niemieckiego klubu piłkarskiego Pasewalker FV, w sobotę w przygranicznym Pasewalku odbył się okolicznościowy jubileuszowy mecz piłki nożnej, w którym świętujący urodziny gospodarze nie otrzymali prezentu od III-ligowego Świtu Skolwin, bo szczecinianie potraktowali sparing bardzo poważnie i wygrali 11:0 (6:0) po bramkach: Romana Dziuby (3), Dawida Kisłego (2), Kacpra Wachowiaka, Kacpra Wojdaka, Mateusza Chudzika, Patryka Paczuka, Przemysława Kędziory i Oliwera Smuniewskiego, a ten ostatni to syn byłego szczypiornisty Pogoni Szczecin Sebastiana Smuniewskiego.

W Świcie zagrało wielu nowych zawodników, którzy walczyli także o miejsce w autokarze kierowcy Zbyszka, na wyjazd na przedsezonowe zgrupowanie, które rozpocznie się we Wronkach już w poniedziałek. Właśnie z tego powodu ekipa Świtu nie zdecydowała się pozostać w Pasewalku na huczną jubileuszową zabawę pod gołym niebem Sommer Open Air, która miała się rozpocząć wieczorem, jeszcze w promieniach zachodzącego, wakacyjnego gorącego słońca, które w czasie meczu piłkarzom mocno dawało się we znaki, ale kibicom sprzyjało...

- Pasewalker FV istnieje w obecnych strukturach od 30 lat, a jest kontynuatorem poprzedniego, kolejowego klubu Lok i jeszcze wcześniejszego policyjnego Dynama - opowiada trener młodzieży z Pasewalku Waldemar Grzymski, który urodził się w Szczecinie, ale zawiłe losy przez Gdańsk i Berlin, skierowały go w końcu do przygranicznego niemieckiego miasteczka. - Nasi seniorzy grają w Bundesklasie, co jest czwartym poziomem rozgrywkowym w naszym Landzie, a dziewiątym poziomem w skali ogólnokrajowej. Nie jest to więc najwyższy szczebel, lecz bardziej amatorski, ale za zdobyte punkty zawodnicy otrzymują wynagrodzenie. Sporo sukcesów odnosi za to nasza młodzież, która gra bardzo intensywnie, bo przykładowo 10-latkowie i ich o rok starsi koledzy, rozgrywają rocznie nawet 140 meczów! Jesteśmy miastem partnerskim z Policami i dlatego utrzymujemy regularne stosunki z tamtejszym Chemikiem, ale współpracujemy owocnie także ze szczecińską Pogonią, a nawiązaliśmy też kontakt ze Świtem Skolwin oraz z innymi zachodniopomorskimi klubami.©℗ (mij)