Piątek, 22 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 12 szczecin
REKLAMA

Piłka nożna. Świt nie lekceważy outsidera

Data publikacji: 22 sierpnia 2025 r. 20:37
Ostatnia aktualizacja: 22 sierpnia 2025 r. 20:37
Piłka nożna. Świt nie lekceważy outsidera
Prezes Świtu Paweł Adamczak (z lewej), wręcza klubową koszulkę nowemu napastnikowi Mikołajowi Lebedyńskiemu. Fot. Świt  

W 5. kolejce piłkarskiej II ligi zajmujący 10. miejsce Świt Szczecin (5 punktów, zwycięstwo, dwa remisy i porażka) w sobotę o godz. 17.30 na swym stadionie przy ul. Stołczyńskiej na Skolwinie zmierzy się z zamykającym tabelę, byłym ekstraklasowiczem i półfinalistą Pucharu Polski GKS-em Jastrzębie (remis i trzy porażki co daje zaledwie jeden punkt), z którego latem pozyskał środkowego obrońcę Sebastiana Rogalę.

Podopieczni trenera Tomasza Kafarskiego, mimo ostatniego wyjazdowego triumfu z Unią w Skierniewicach, nie lekceważą rywali z Górnego Śląska, choć mają na koncie więcej punktów, a ostatnio wzmocnili się doświadczonym napastnikiem Mikołajem Lebedyńskim, który rozpoczynał swoją bogatą karierę w szczecińskich klubach Arkonii oraz Pogoni, a potem grał w wielu polskich ekstraklasowych drużynach, a także w Holandii i Szwecji. Do zdrowia powraca też czołowy snajper ze Skolwina Krzysztof Ropski, ale w najbliższym spotkaniu raczej jeszcze nie wystąpi. Pod znakiem zapytania stoi też gra narzekającego na drobny uraz Szymona Nowickiego. Pozostali zawodnicy szczecińskiego klubu są w pełnej dyspozycji i zapowiadają walkę o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie na własnym boisku.©℗

(mij)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Oks
2025-08-22 20:46:38
Mecz meczem,ale chyba już przetarg na stadion miał być rozstrzygnięty,czyżby dalej w urzędzie coś kombinowali?!ależ oni tam nie lubią Świtu.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA

Pogoda

12 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję