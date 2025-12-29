Piłka nożna. Świt najlepszy!

Spory udział w sukcesach skolwinian Anno Domini 2025 ma czołowy snajper Krzysztof Ropski. Fot. Świt

Koniec roku to czas podsumowań wszystkiego, co zdarzyło się w ostatnich 12 miesiącach, również w polskiej piłce. Różnego rodzaju statystyki mają swoich fanów, więc warto zwrócić uwagę na dorobek klubów grających na poziomie centralnym w 2025 roku, a wyróżnił się m.in. zespół z północy grodu Gryfa.

Okazuje się, że najlepszą drużyną II ligi w kończącym się roku był Świt Szczecin. Oczywiście, nie uwzględniając w tej klasyfikacji Pogoni Grodzisk Maz., Polonii Bytom i Wieczystej Kraków, które spędziły na poziomie II ligi pierwsze półrocze, a dokładnie rundę wiosenną, po której zapewniły sobie awans do I ligi. Nie uwzględniono też wiosennych spadkowiczów (Zagłębie II Lubin, Wisła Puławy, Skra Częstochowa i Olimpia Elbląg) oraz jesiennych beniaminków (Sokół Kleczew, Unia Skierniewice, Śląsk II Wrocław, Sandecja Nowy Sącz i Podhale Nowy Targ). Natomiast spośród drużyn, które grały w II lidze przez cały rok 2025, najlepszy był Świt. Drużyna z północy Szczecina w 34 meczach zdobyła 57 punktów (stosunek bramek 67- 55) i wyprzedziła w tabeli rocznej Olimpię Grudziądz (55 pkt.), oraz Podbeskidzie i Chojniczankę (po 53 pkt.). Taka zdobycz świadczy o stabilizacji Świtu, beniaminka z poprzedniego sezonu. Wiosną tego roku piłkarze ze Skolwina zdobyli 25 punktów w 15 spotkaniach, a jesienią obecnego sezonu 32 pkt. w 19 pojedynkach. Daje to bardzo zbliżoną średnią punktów – odpowiednio 1,66 i 1,68 punktu na mecz. Wypada mieć nadzieję i życzyć świtowcom, żeby jeszcze podnieśli swoją średnią zdobywanych punktów, co może zaowocować miejscem w barażach, a nawet bezpośrednim awansem do I ligi, gdyż strata do drugiej w tabeli Warty Poznań wynosi tylko 6 punktów.

Wśród drużyn Ekstraklasy najbardziej efektywny w kończącym się roku kalendarzowym był Raków Częstochowa – 62 pkt. w 34 meczach, natomiast wśród I-ligowców bezapelacyjnie Wisła Kraków – 75 pkt. w 34 zawodach.

Świt był najlepszy również w klasyfikacji fair-play obecnego sezonu. Drużyna trenera Tomasza Kafarskiego została ukarana 37. żółtymi kartkami, bez żadnej czerwonej. Na II miejscu jest Warta, której piłkarze otrzymali o dwie żółte kartki więcej od skolwinian. (JCH)

