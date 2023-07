Piłka nożna. Święty w Świcie Skolwin

Łukasz Święty już w barwach szczecińskiego klubu. Fot. Świt

Kapitan piłkarskiego Sokoła Ostróda Łukasz Święty to kolejny zawodnik, który w letniej przerwie zasila szeregi III-ligowego Świtu Skolwin. 24-letni zawodnik dysponuje bardzo dobrym uderzeniem z dystansu, dzięki któremu w poprzednim sezonie w rozgrywkach III ligi zdobył 12 bramek i zaliczył 3 asysty. Na Skolwinie wszyscy więc liczą, że zawodnik dostarczy wielu powodów do radości sympatykom Świtu.



Pomocnik jest wychowankiem Ossy Biskupiec, a dotychczas, oprócz wspomnianego Sokoła Ostróda, reprezentował też barwy III-ligowych klubów: Jezioraka Iława, Stali Brzeg oraz GKS-u Wikielec. Piłkarz ma na swoim koncie także 26 występów w rozgrywkach II ligi w barwach drużyny z Ostródy, w których zdobył jedną bramkę. Latem Święty był testowany przez Stomil Olsztyn, jednak do transferu nie doszło. Piłkarz jest kolejnym graczem po Rafale Remiszu, Damianie Ciechanowskim oraz młodym bramkarzu Piotrze Słowikowskim, który był związany z regionem Warmii oraz Mazur i który również za namową trenera Piotra Klepczarka dołącza do kadry drużyny z północnego Szczecina.



Prezes Świtu Paweł Adamczak zapowiada, że to nie koniec wzmocnień, a Świt w nowej odsłonie będzie można zobaczyć już w piątek o godz. 18 na stadionie przy ul. Stołczyńskiej, kiedy to błękitno-biali zmierzą się w ostatnim meczu sparingowym przed startem rozgrywek z Iskierką Mirand Szczecin. Natomiast tydzień później o tej samej porze, czyli w piątek 4 sierpnia o godz. 18 świtowcy zainaugurują rozgrywki III ligi, meczem z Sokołem Kleczew na Skolwinie. (mij)