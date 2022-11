Piłka nożna. Strzelanina w Pucharze Polski, a Janukiewicz w Redze Trzebiatów...

W miniony weekend rozegrano IV i V rundę Pucharu Polski ZZPN na szczeblu regionalnym, a z rozgrywek odpadło większość szczecińskich zespołów. Padło bardzo wiele bramek, więc można mówić o pucharowej strzelaninie, a 13 goli oglądali kibice, którzy w niedzielne południe wybrali się na stadion przy ul. Witkiewicza, gdzie swoje mecze gościnnie już od roku rozgrywa szczecińska Arkonia, pozbawiona prawa gry w oficjalnych spotkaniach w Lasku Arkońskim...

Arkonia wysoko przegrała na Witkiewicza z Flotą Świnoujście 4:9, a cztery bramki dla zespołu gości zdobył Damian Staniszewski.Pozostałe trafienia dla wyspiarzy zaliczyli: Kamil Poźniak, Rajan Skwara, Krystian Peda, Dmytro Szewczuk i Mike Janiszewski. Dla szczecinian gole strzelili: Michał Górski, Jakub Łuczak, Eryk Dobberstein oraz Adrian Gościło.

„To sobie na koniec postrzelali i jedni i drudzy, a wynik 9:4 to już górna półka hokeja z pogranicza piłki wodnej - pisze na swojej stronie internetowej Flota Świnoujście. Może to dlatego, że Arkonia jest od lat potęgą w waterpolo (13 tytułów mistrza Polski, pierwszy raz w 1966 roku, a ostatni dotąd w 2016)? A Flota z nazwy też z wodą ma wiele wspólnego..."

Ale żarty na bok. Emocje nie były aż tak wielkie, jak sugeruje wynik. Było dużo wydarzeń, ale wynik był cały czas pod kontrolą drużyny z wyspy Uznam, choć do końca pierwszej połowy gospodarze mogli się łudzić, że uda się doprowadzić przynajmniej do remisu... Trzeba jeszcze podkreślić klasyczny hat-trick Staniszewskiego w drugiej połowie, hat trick asystencki wyspiarza Patryka Harkota i pierwsze bramki w zespole seniorów jego kolegów klubowych Rajana Skwary i Mike'a Janiszewskiego. Ten drugi dołożył do tego dwie asysty, podobnie jak pomocnik Floty Dawid Drumlak (są to zawodnicy urodzeni w latach 2002 - 2006).

Niesamowity mecz obejrzeli kibice przy ul. Kresowej, gdzie spotkały się zespoły Stali Szczecin i Jezioraka Załom. Na prośbę drużyny z Osiedla Kasztanowego, mecz odbył się na boisku Stali. Kibice zobaczyli dwanaście bramek, a jeszcze w 88. minucie Stal prowadziła 6:4. Goście, a formalnie gospodarze tego pojedynku, zdołali doprowadzić do wyrównania, a potem lepiej wykonywali rzuty karne. Pięć bramek dla popularnych szerszeni strzelił Jakub Rośczak.

IV-ligowy Hutnik Szczecin przegrał 2:3 na wyjeździe z liderem rozgrywek Klasy Okręgowej Grupy 1 - Odrą Chojna. Iskierka Szczecin rozgromiła na wyjeździe Piast Karsko 12:2, zaś jedyny przedstawiciel B Klasy - Okręt Mitand Szczecin, przegrał u siebie z Intermarche Regą Trzebiatów 1:5, a w bramce zespołu gości stał Radosław Janukiewicz, aktualny golkiper I-ligowego Futsalu Szczecin, a wcześniej bramkarz m.in. Pogoni Szczecin i reprezentacji Polski.

A oto wyniki ostatnich w tym roku piłkarskich pojedynków na zachodniopomorskich boiskach:

Okręg Szczecin

Runda V

OKS Center MD Goleniów - Gryf Kamień Pomorski 4:6, Gavia Choszczno - Kluczevia Stargard 3:3 (karne 2:3), Jeziorak Załom - Stal Szczecin 6:6 (karne 9:8), Arkonia Szczecin - Flota Świnoujście 4:9, Tanowia Tanowo - Dąb Dębno 1:4, Ina Goleniów - Biali Sądów 4:1, Iskra Golczewo - Chemik Police 1:1 (karne 3:4), Odra Chojna - Hutnik Szczecin 3:2, Okręt Mirand Szczecin - Intermarche Rega Trzebiatów 1:5, Wybrzeże Rewalskie Rewal - KP Błękitni II Stargard 2:1, Piast Karsko - Iskierka Szczecin 2:12, SALOS Szczecin juniorzy - Unia Dolice 5:3.

Okręg Koszalin

Runda IV

Drawa Drawsko Pomorskie - MKP Szczecinek (odwołany), Mechanik II Bobolice/Kłanino - Wieża Postomino 0:3, Wiekowianka Wiekowo - Olimp Gościno (odwołany), Astra Ustronie Morskie - Gwardia Koszalin 1:5, GKS Manowo - Darłovia Darłowo 1:1 (karne 3:4), Lech Czaplinek - Pogoń Połczyn Zdrój (odwołany), Wspólni Różewo - Orzeł Wałcz 0:1, Gwardia Koszalin juniorzy - Vimobilia Będzino 1:2, Pomorzanin Sławoborze - Sława Sławno 5:1, Gryf Polanów - Victoria Sianów 2:2 (w karnych 4:2), Mechanik Bobolice - Rasel Dygowo 4:1, Olimp Złocieniec - Calisia Kalisz Pomorski 1:4.

(PR)