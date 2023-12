Piłka nożna. Strata Pogoni 27 mln zł, więc Biczachczjan na sprzedaż!

Na wtorkowej konferencji prasowej prezes Pogoni Szczecin Jarosław Mroczek poinformował, że strata klubu będącego spółką akcyjną za rok obrotowy wyniosła ponad 27 mln zł i klub wkrótce sprzeda reprezentanta Armenii Wahana Biczachczjana, choć nie powiedział wprost o tym transferze.

Prezes poinformował jednak, że w zimowym okienku transferowym sprzedany zostanie co najmniej jeden zawodnik z podstawowego składu i dodał, że trudno jest sprzedać piłkarza mającego 28 lat lub więcej. W tej sytuacji jak widać pewnym kandydatem do wytransferowania jest właśnie Biczachczjan. Mroczek powiedział też, że zimą raczej nie należy spodziewać się transferów przychodzących, a do drużyny śmielej wprowadzana będzie młodzież. Nieoficjalnie z kół zbliżonych do klubowych władz dowiedzieliśmy się także, iż Pogoń czyni starania, by sprzedać Efthýmisa Kouloúrisa i Marcela Wędrychowskiego...

W konferencji prasowej, oprócz prezesa, uczestniczył także przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Brzozowski, a z wypowiedzi obu mówców dowiedzieliśmy się, że za rok obrotowy, liczony od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku, Pogoń poniosła stratę w przybliżeniu 27 mln zł, gdyż koszty wyniosły 91 mln zł (w tym 42 mln zł na pierwszą drużynę występującą w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie), a przychody wyniosły tylko 64 mln zł (blisko połowa z Ekstraklasy SA). Ponieważ strata przekroczyła fundusze zapasowy i rezerwowy oraz połowę kapitału zakładowego, walne zgromadzenie spółki musiało podjąć uchwałę o kontynuowaniu działalności klubu (podobna sytuacja jest w aż 15 klubach polskiej ekstraklasy, a wysokie straty są czymś naturalnym także w silnych klubach czołowych lig europejskich).

Strata spowodowana została kilkoma powodami, m.in. brakiem transferów wychodzących we wspomnianym okresie (choć klub opuściło wtedy aż 11 piłkarzy: Jakub Bartkowski, Luís Mata, Bartłomiej Mruk, Damian Dąbrowski, Kóstas Triantafyllópoulos, Jean Carlos Silva, Kamil Drygas, Michał Kucharczyk, Pontus Almqvist, Kacper Kostorz i Kryspin Szcześniak), brakiem sponsora głównego, skrzywdzeniem Pogoni przez sędziego w meczu z Górnikiem w Zabrzu (arbiter nie podyktował rzutu karnego, co spowodowało obniżenie wypłaty z Ekstraklasy SA i mniejsze pieniądze z Pro Junior System, a także zaliczenie przychodów z Ligi Konferencji Europy do kolejnego okresu rozliczeniowego.

Prezes poinformował ponadto, że w kolejnym roku obrachunkowym (od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku) nie należy spodziewać się podobnej straty, gdyż po półroczu klub jest na finansowym plusie, co spowodowały transfery Sebastiana Kowalczyka i Mateusza Łęgowskiego oraz zaliczenie przychodów z LKE. Mroczek poinformował ponadto, że jeśli będzie zysk na koniec okresu, to w całości przeznaczony zostanie na funkcjonowanie klubu, a udziałowcom spółki nie zostaną wypłacone dywidendy, bo takowe także nigdy przeszłości nie były wypłacane, co wynika z zapisów w statucie spółki.©℗

