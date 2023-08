Piłka nożna. Stoper Przemysław Szymiński w Pogoni?

Wobec problemów występującej w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie i eliminacjach Ligi Konferencji Europy Pogoni Szczecin ze stoperami - gdyż Benedikt Zech doznał kontuzji w pierwszym meczu z Linfield FC, a w okresie przygotowawczym problemy zdrowotne miał Danijel Lončar i nie prezentuje teraz najwyższej formy - szczeciński klub czyni ekspresowe starania o pozyskanie 29-letniego polskiego prawonożnego stopera, mogącego także występować na prawej i lewej obronie, Przemysława Marka Szymińskiego.

Ostatnio występował on we włoskim klubie Frosinone Calcio (wychowanek Rozwoju Katowice wcześniej grał m.in. w Wiśle Płock), z którym jest związany umową do 30 czerwca 2025 roku.

Portal Transfermarkt szacuje jego wartość rynkową na 800 tys. euro. Kamil Grosicki chętnie widziałby natomiast w obronie Pogoni byłego kolegę z reprezentacji Kamila Glika… (mij)