Piłka nożna. Startuje kobieca Ekstraliga

Piłkarki Pogoni wracają do gry. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Podczas tego weekendu rozpoczną się wiosenne rozgrywki Orlen Ekstraligi piłkarek nożnych, a szczecińska Pogoń - która w Środę Popielcową awansowała do 1/4 finału Pucharu Polski, wygrywając w Sosnowcu z I-ligowymi Czarnymi II, czyli rezerwami ekstraligowego lidera - swój pierwszy mecz rundy rewanżowej rozegra w niedzielę o godz. 12 w Łodzi z miejscowym UKS SMS-em.

Zimą w kadrze zespołu prowadzonego przez trenera Piotra Łęczyńskiego nie doszło praktycznie do żadnych zmian, a wiosną zajmujące obecnie III lokatę Szczecinianki powinny walczyć o czołowe lokaty. Obecnie Pogoń traci do liderujących Czarnych Sosnowiec 8 punktów, lecz do wiceliderującego Górnika Łęczna tylko 3, a nad czwartym, broniącym tytułu mistrza Polski GKS-m Katowice ma 2 oczka przewagi, ale trzeba pamiętać, że Katowiczanki mają jeden mecz zaległy, który rozegrają dopiero w maju. Na koniec warto wspomnieć, że Granatowo-Bordowe są już praktycznie bezpieczne, bo od strefy spadkowej dzieli je aż 16 punktów.

Szczecińska inauguracja nastąpi natomiast 1 marca o godz. 16 na boisku przy ul. Karłowicza, gdzie Pogoń podejmie AP Orlen Gdańsk, z którym ostatnio bezbramkowo zremisowała w sparingu rozegranym w Koszalinie.©℗

