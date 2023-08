Piłka nożna. Startuje Klasa Okręgowa (lista transferów)

Derbowy pojedynek Stali (w granatowych strojach) z Kastą, który odbył się w kwietniu na boisku przy ul. Kresowej na Warszewie i zakończył zwycięstwem gospodarzy 3:0. Fot. Ryszard PAKIESER

W weekend zainaugurowane zostaną rozgrywki piłkarskiej Klasy Okręgowej, która w naszym województwie podzielona jest na 4 grupy, a zespoły szczecińskie występują w Grupie 2. Drużyn z grodu Gryfa w tym roku jest aż pięć, bo dołączył jeszcze IV-ligowy spadkowicz, czyli Hutnik Szczecin.

Najlepsze zespoły z każdej grupy awansują do IV ligi, a wicemistrzów czekać będą baraże. Spadną ostatnie zespoły i trzy przedostatnie z najgorszym dorobkiem punktowym. Najlepsza przedostatnia drużyna i trzy najgorsze z 14. miejsc zagrają w barażach. Jeśli z IV ligi spadnie więcej klubów – to według obowiązującej tu zasady domina – i spadkowiczów z Klasy Okręgowej będzie więcej. Wpływ na to mają rozstrzygnięcia w wyższych ligach. Większa liczba drużyn będzie zagrożona, jeśli z III ligi zdegradowanych zostanie więcej ekip z naszego makroregionu (Zachodniopomorskie, Wielkopolskie, Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie), a w tej kwestii istotne też będą odpowiednio spadki z II ligi.

HUTNIK SZCZECIN

– Konkretnych celów przed drużyną nie stawiamy, lecz ważne jest, by zaistnieć w rozgrywkach i dopiero pierwsze kolejki pokażą, na co stać nasz całkiem nowy zespół, będący jedną wielką niewiadomą, a dla mnie osobiście jest to nowe wyzwanie i możliwość trenerskiego rozwoju, bo przenoszę się z małej miejscowości do stolicy województwa – powiedział nowy trener Hutnika Michał Kowalczyk, który przyszedł na Stołczyn z Morzycka Moryń, zastępując Macieja Majewskiego, a ten objął IV-ligową Iskierkę Mirand Szczecin.

Odeszli: Mateusz Palej (Błękitni Stargard), Anton Holjaka, Olaf Gwóźdź (obaj Chemik Police), Maksymilian Kuzio (Polski Cukier Kluczevia Stargard), Fabian Kunze (Kasta Majowe) i prawdopodobnie jeszcze kilku innych.

Przybyli: Krzysztod Filisiński (Sarmata Dobra), Dominik Ochman, Konrad Fijałkowski, Jan Król (wszyscy Kasta Majowe), Filip Daroszewski (Zalew Stepnica), Łukasz Strzelczyk (Morzycko Moryń), Kacper Furutin, Zdzisław Szwąder (obaj Mierzynianka Mierzyn), Damian Ładny, Bartosz Przebinda (obaj wznowili treningi).

ARKONIA SZCZECIN

– Chcielibyśmy wygrać jak najwięcej spotkań, a jak się uda, to powalczymy o awans, bo przecież w poprzednich rozgrywkach graliśmy jako wicemistrz w barażach, ale pamiętajmy, że nasz zespół, który dalej będzie prowadził trener Mateusz Otto, opiera się na młodzieży i liga w tym sezonie będzie mocniejsza – powiedział prezes Arkonii Robert Gliwa.

– Ligowe mecze w roli gospodarza nadal rozgrywać będziemy poza Laskiem Arkońskim, najczęściej na boisku ze sztuczną trawą przy ulicy Witkiewicza, ewentualnie na obiekcie przy Kresowej. Nasze obecne boisko jest zbyt małe i nie spełnia licencyjnych wymagań Klasy Okręgowej, a stadion z trybunami na III-ligowym poziomie powstanie najszybciej w 2025 roku…

Odeszli: Jakub Pacyna (Chemik Police), Kacper Piotrowski (Wybrzeże Rewalskie Rewal), Jakub Chomątek (GKS Kołbaskowo Przecław).

Przybyli: Maksymilian Wróbel (FASE Szczecin), Kacper Rykaczewski (SALOS Szczecin), Mariusz Głodkowski, Bartosz Rzepkowski, Michał Wieczorkiewicz (wszyscy z zespołu juniorów).

JEZIORAK ZAŁOM

– Poprzedni sezon nasz szczeciński klub z osiedla Kasztanowego zakończył na najniższym stopniu podium, a teraz zespół, który nadal będzie prowadził trener Marcin Lis, zamierza walczyć o awans – powiedział kierownik drużyny Andrzej Stańczyk.

Odeszli: Jakub Rośczak (powrót do Mewy Resko), Alex Lis (wypożyczenie do Grota Gardno), Kacper Zimowski (po wypożyczeniu powrót do Grota Gardno).

Przybyli: Marcel Lis, Maciej Ciszewski (obaj SALOS Szczecin), Kamil Wawrowski (wypożyczenie z Żaków Szczecin), Damian Krawczyk (wypożyczenie z Kasty Majowe), Antoni Zbaracki (pozostał po wypożyczeniu z Prawobrzeża Szczecin).

STAL SZCZECIN

– Poprzedni sezon poświęciliśmy na odmłodzenie oraz przebudowę drużyny, a mimo to uplasowaliśmy się tuż za podium, do ostatniej kolejki ocierając się o barażowe II miejsce i tylko Odra Chojna była poza naszym zasięgiem, tak sportowo jak również finansowo, więc teraz w rozpoczynających się rozgrywkach będziemy chcieli pokazać, czego dokonaliśmy – powiedział prezes Mariusz Kotkowski. – Nasza młodzież pokazała, że daje radę, więc teraz celem jest miejsce premiowane bezpośrednim awansem lub przynajmniej barażami.

Odeszli: Nikt nie odszedł.

Przybyli: Bartosz Walkowiak (SALOS Szczecin), Maksymilian Szwic (pozostał po wypożyczeniu z SALOS-u Szczecin), Patryk Wróblewski (pozostał po wypożyczeniu z Wichra Reptwo). Z drużyną trenuje kilku nowych zawodników, z których prawdopodobnie dwóch lub trzech pozostanie.

KASTA MAJOWE

– Jak zwykle przed sezonem cele mamy ambitne i chcielibyśmy zająć bezpieczne miejsce w środku tabeli, ale latem opuściło nas bardzo wielu zawodników, więc przede wszystkim chcemy się utrzymać – powiedział prezes Artur Brończyk. – Latem doszło też u nas do zmiany szkoleniowca, bo grającego trenera Łukasza Trociuka, który zakończył karierę, zastąpił będący już u nas w klubie Krzysztof Lisiński.

Odeszli: Mateusz Giec (Unia Dolice), Damian Kacperski (GKS Kołbacz), Mateusz Szamaitat (wypożyczenie do GKS-u Kołbacz), Dominik Ochman, Konrad Fijałkowski, Jan Król (wszyscy Hutnik Szczecin), Damian Krawczyk (wypożyczenie do Jezioraka Załom), Oleksandr Kolisnyk (Odrzanka Rradziszewo), Marcin Leszczyński, Jarosław Kozieł, Bogdan Kocljuk (wszyscy Wielgowia Wielgowo), Łukasz Trociuk, Robert Rawa (obaj zakończyli karierę).

Przybyli: Michał Mojski (Odrzanka Radziszewo), Mateusz Żak (Zryw Kołbaskowo), Mateusz Grzesiak (Czarni Szczecin), Fabian Kunze (Hutnik Szczecin), Bartosz Taracha (Chrobry Drzeńsko, Norbert Rutkowski, Dawid Przybylski, Błażej Kazimierczak (wszyscy Żaki Szczecin) oraz zawodnicy z drugiej drużyny i z zespołu juniorów. ©℗

(mij)