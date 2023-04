Piłka nożna. Stal lepsza w derbach Szczecina, a Arkonia rozgromiła Łabędzia

Stal (w niebieskich strojach) wysoko pokonała Kastę. Fot. Ryszard PAKIESER

W sobotę w piłkarskiej Klasie Okręgowej w derbach Szczecina Stal wyraźnie pokonała osłabioną tego dnia Kastę Majowe, a Arkonia Szczecin grając jak zwykle na Witkiewicza rozgromiła Łabędzia Widuchowa.

STAL Szczecin - KASTA Majowe 3:0 (1:0); 1:0 Tomasz Cydzik (13), 2:0 Daniel Mokrzycki (54), 3:0 Mateusz Woźny (71).

Od początku spotkania inicjatywę mieli gospodarze. Już w 13. minucie po dośrodkowaniu piłki z rzutu rożnego, bramkę głową zdobył Tomasz Cydzik. Goście odpowiedzieli uderzeniem Łukasza Trociuka, ale dobrze bronił bramkarz Stali - Kacper Gajdemski. Jeszcze przed przerwą wyśmienitą okazję miał napastnik miejscowych - Paweł Aniołkowski, ale próba lobowania lub dośrodkowania piłki w pole karne, nieznacznie minęła prawy słupek Kasty.

Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie. Stal jeszcze bardziej nacierała, czego efektem była druga bramka. W 54. minucie Daniel Mokrzycki wykorzystał błąd obrony gości, zwodem minął jednego zawodnika Kasty i w sytuacji sam na sam, strzałem zewnętrzną częścią stopy podwyższył prowadzenie na 2:0. Za chwilę Mateusz Giec wybił piłkę z pustej bramki i uratował gości przed utratą kolejnego gola. W 71 minucie Krystian Mazurek zagrał do Mateusza Woźnego, a skrzydłowy Stali w sytuacji sam na sam skierował piłkę do bramki między nogami bramkarza Kasty - Marcela Popka. Była to zasłużona wygrana gospodarzy, którzy odnieśli już trzynaste zwycięstwo w tym sezonie.

Na boisku ze sztuczną trawą przy ul. Witkiewicza, Arkonia Szczecin rozgromiła Łabędzia Widuchowa 6:0. Bramki strzelali: Adrian Gościło (3), Kacper Piotrowski, Andrij Żupanowv i Wladyslaw Celowalnikow. W derbach Gminy Dobra lepsza okazała się Mierzynianka Mierzyn, która po bramce Pawła Rojka pokonała na wyjeździe Ehrle 1:0.©℗ (PR)