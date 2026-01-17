Piłka nożna. Sparingi Świtu i III-ligowców

Świt (w czerwonych strojach) wysoko pokonał na Kresowej Błękitnych. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W sobotę na boisku przy ul. Kresowej czołowy zespół piłkarskiej II ligi Świt Szczecin rozegrał sparingowy dwumecz z zachodniopomorskimi III-ligowcami, przed południem ulegając outsiderowi znad morza, a następnie gromiąc zespół środka tabeli ze Stargardu.

REKLAMA

W drużynie ze Skolwina zadebiutowali pozyskani zimą Marcel Mendes-Dudziński (Legia Warszawa) i Jakub Zawadzki (Pogoń Szczecin), a już na początku spotkania kontuzji pięty doznał napastnik Szymon Kapelusz. Ekipa z Rewala pożegnała bramkarza Oskara Pogorzelca, który odchodzi do IV-ligowego Bałtyku Koszalin. W sobotę grali też pozostali III-ligowcy z naszego województwa, a w rezerwach szczecińskiej Pogoni wystąpił m.in. 19-letni Duńczyk Tristan i popisał się golem.



Piłkarski sparing: ŚWIT Szczecin - WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal 1:2 (0:2); 0:1 zawodnik testowany (25), 0:2 Wiktor Woźnicki (30), 1:2 Dawid Kort (65).

ŚWIT: Marcel Mendes-Dudziński - Karol Maszało (75 Bartosz Pituch), Sebastian Rogala, Dawid Kisły, Kacper Gołębiewski (60 Kacper Żendełek) - Jurij Tkaczuk, Dawid Kort, Kacper Nowak, Aleksander Michałeczko (60 Jakub Zawadzki) - Grzegorz Aftyka, Mikołaj Lebedyński (46 Alan Dziuniak)

Piłkarski sparing: ŚWIT Szczecin - BŁĘKITNI Stargard 4:0 (1:0); 1:0 Jakub Zawadzki (15), 2:0 Robert Obst (55), 3:0 Rafał Remisz (78), 4:0 Maciej Koziara (80).

ŚWIT: Oskar Klon - Szymon Nowicki (82 Bartosz Pituch), Rafał Remisz, Jędrzej Góral, Robert Obst (75 Kacper Żendełek) - Kacper Wojdak, Maciej Koziara, Damian Ciechanowski (75 Marcel Broda), Jakub Zawadzki (60 Alan Dziuniak) - Krzysztof Ropski, Szymon Kapelusz (25 Aleksander Woźniak)

Piłkarski sparing: POLSKI CUKIER KLUCZEVIA Stargard - POGOŃ II Szczecin 5:3 (3:1); 0:1 Adam Frączczak (13), 1:1 Rian da Silva de Melo (20 karny), 2:1 Fabian Pach (30), 3:1 Fabian Pach (37), 4:1 Mateusz Bąk (62 dobitka po karnym Michała Marczaka), 4:2 Tristan (70), 4:3 Igor Pieprzyk (73), 5:3 Mateusz Bąk (75).

Piłkarski sparing: GREIFSWALDER FC Greifswald - FLOTA Świnoujście 1:1 (1:0); 1:0 David Vogt (45), 1:1 Kryspin Leśniak (84). ©℗ (mij)

REKLAMA