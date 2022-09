Piłka nożna. Smolińskiego czeka operacja, 6 tygodni pauzy Kostorza

W zremisowanym przez Pogoń Szczecin z poznańskim Lechem 2:2 meczu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, pomocnik szczecińskiego klubu Kacper Smoliński, choć przebywał na boisku zaledwie 40 sekund i przebiegł 120 metrów z jednym sprintem osiągając prędkość 31.28 km/godz (oficjalne dane Ekstraklasy SA), w starciu z rywalem doznał groźnej kontuzji, uszkadzając przeszczepione przed rokiem więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie.

Młody portowiec w ferworze walki nadepnął na nogę piłkarza z Poznania, a nie chcąc narazić go na kontuzję, przeniósł natychmiast ciężar ciała na swoją drugą nogę i spowodowane tym nagłe przeciążenie, doprowadziło do groźnego urazu szczecinianina. Pomeczowe badanie USG wskazywało na nadwyrężenie wiązadła, ale szczegółowe badanie rezonansem magnetycznym wykazało, że kontuzja jest znacznie poważniejsza. Będzie potrzebna operacja, którą już w czwartek przeprowadzi klubowy lekarz Bartosz Paprota, a po niej 21-letni zawodnik będzie pauzował przez pół roku.

Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku w meczu ligowym z Wisłą Kraków, Kacper Smoliński doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego. Uraz ten wykluczył naszego młodzieżowca z gry aż do kwietnia tego roku. Pochodzący z Gocławia młody pomocnik na dobre powrócił do składu portowców tak naprawdę dopiero na początku sezonu 2022/23. Niestety, nie na długo. Teraz przed nim ponowna walka o powrót do pełni sprawności. Sympatycznemu zawodnikowi życzymy wytrwałości i dużo zdrowia!

- Niestety rezonans pokazał, że Kacper Smoliński uszkodził przeszczepione więzadło krzyżowe. Uraz ten wymaga operacji. W czwartek piłkarz przejdzie zabieg rekonstrukcji rewizyjnej więzadła krzyżowego przedniego - informuje doktor B. Paprota. - Według naszych szacunków, zawodnik będzie wykluczony z gry przez około pół roku...

Na jednym z treningów kontuzji nabawił się także imiennik Smolińskiego, czyli napastnik Kacper Kostorz, który naderwał więzadło poboczne w kolanie, a jego przerwa w grze wyniesie około sześć tygodni.

- U Kacpra Kostorza badania wykazały naderwanie więzadła pobocznego w kolanie, a uraz ten nie wymaga leczenia operacyjnego, lecz wdrażamy już plan rehabilitacji, zaś okres gojenia tego więzadła wynosi około sześciu tygodni - twierdzi doktor B. Paprota.

W końcówce ostatniego meczu z Lechem kontuzji niewielkiego naciągnięcia mięśnia w łydce doznał szwedzki napastnik Pogoni Pontus Almqvist, który w całym spotkaniu przebiegł 10,17 km i wykonał 18 sprintów z maksymalną szybkością 34,44 km/godz, a ponadto analitycy Ekstraklasy SA naliczyli mu 67 „szybkich biegów". Trwa walka z czasem, by doprowadzić zawodnika do pełnej sprawności i nie jest wykluczone, że będzie gotowy do gry już na najbliższe spotkanie ligowe z Cracovią, które rozpocznie się w sobotę o godz. 20.

- Jeśli chodzi o Pontusa Almqvista, dostrzegliśmy niewielkie naciągnięcie mięśnia w łydce i robimy wszystko, aby zawodnik był gotowy do gry już w najbliższym meczu, ale o tym, czy tak rzeczywiście będzie, zadecydują najbliższe godziny - informuje szczeciński sztab medyczny.

Optymistyczne wieści napływają w sprawie zdrowia kontuzjowanego od ponad roku Alexandra Gorgona, a austriacki pomocnik niebawem powinien rozpocząć treningi z drużyną.

- Wszystkie badania, jakie przeprowadziliśmy Alexowi Gorgonowi w ostatnim czasie wypadły bardzo pozytywnie - zdradza B. Paprota. - Wykazały one znaczny postęp w rehabilitacji. Alex jest w tej chwili w treningu indywidualnym. Po kolejnych badaniach, którym poddamy go w nadchodzących tygodniach, będziemy chcieli włączyć piłkarza do treningu drużynowego.

Dodajmy, że do treningu z drużyną, po przerwie spowodowanej kontuzjami, zostali już włączeni: Rafał Kurzawa oraz Michał Kucharczyk i nie można wykluczyć, że któryś z nich pojedzie na sobotni mecz pod Wawel. (mij)