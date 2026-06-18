Piłka nożna. Smoliński w Podbeskidziu

Karierę Kacpra Smolińskiego monitorowaliśmy od najmłodszych lat, gdy w granatowo-bordowych barwach grał w dziecięcych turniejach Don Bosco Cup. Fot. SL SALOS Szczecin

Ekstraklasowi piłkarze Pogoni Szczecin już wkrótce rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu, a przypomnijmy, że pierwszy mecz nowych rozgrywek rozegrają na Twardowskiego za pięć tygodni, podejmując Legię Warszawa w piątek 24 lipca o godz. 20.30.

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Jeśli chodzi o skład Portowców to na razie niewiele wiadomo, oprócz tego, że pozyskano z Piasta Gliwice pomocnika Patryka Dziczka, a po wygaśnięciu kontraktu (oficjalnie nastąpi to 30 czerwca) do beniaminka I ligi odchodzi Kacper Smoliński, wychowanek szczecińskiego klubu, któremu był wierny przez całą dotychczasową karierę.

Smoliński urodził się 7 lutego 2001 roku w Policach i jest wychowankiem Akademii Pogoni. W pierwszym zespole Dumy Pomorza zadebiutował 29 czerwca 2020 roku, w meczu ligowym z Cracovią. Wraz z Pogonią wywalczył dwa brązowe medale mistrzostw Polski i dwukrotnie dotarł do finału Pucharu Polski, a także rywalizował w europejskich pucharach. W granatowo-bordowych barwach rozegrał łącznie 81 spotkań: 72 zawodów PKO BP Ekstraklasy (4 gole, 2 asysty), 8 pojedynków Pucharu Polski (2 gole) oraz jeden mecz eliminacji Ligi Konferencji UEFA.

Jeśli chodzi o medialne spekulacje transferowe, to na Twardowskiego z wypożyczenia w Górniku Łęczna ma powrócić Patryk Paryzek, a nasz klub zainteresowany jest też obrońcami: Metehanem Baltacım (Galatasaray Stambuł) i Pedro Ganchasem (Silkeborg IF) oraz hramkarzem Nikosem Botisem (Olympiakos Pireus). Odejść mogą natomiast: Valentin Cojocaru, Sam Greenwood, Karol Angielski, Kacper Smoliński, Axel Holewiński, Leonardo Koutris, Mor N’Diaye, Attila Szalai i Musa Juwara, zaś z wypożyczenia prawdopodobnie nie powróci Marian Huja.

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23-letni były napastnik Floty Świnoujście Hubert Turski, były Portowiec, który w poprzednim sezonie rozegrał 34 spotkania i strzelił 16 bramek w III lidze, podpisał 2-letni kontrakt z I-ligową Pogonią Grodzisk Mazowiecki. (oprac. mij)

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