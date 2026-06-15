Piłka nożna. Słowak w kobiecej Pogoni

Poznaliśmy następcę poprzedniego trenera Piotra Łęczyńskiego. Fot. Ryszard PAKIESER

Nowym trenerem ekstraligowych piłkarek nożnych Pogoni Szczecin został 35-letni Słowak Martin Masaryk, który podpisał z klubem z Twardowskiego 4-letni kontrakt. W sztabie kobiecego zespołu znajdzie się również Erik Flamik, wieloletni współpracownik trenera Masaryka, który obejmie funkcję asystenta trenera oraz trenera przygotowania motorycznego.

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Masaryk trafia do Szczecina z bogatym doświadczeniem zdobytym w kobiecej piłce nożnej na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech oraz w Grecji. Mimo młodego wieku zdążył wypracować sobie pozycję jednego z najbardziej cenionych szkoleniowców kobiecej piłki nożnej w Europie Środkowej. Sukcesy odnosił już na początku swojej drogi jako trener żeńskiej drużyny Slovana Bratysława, z którą czterokrotnie zdobył mistrzostwo Słowacji (2015/16, 2017/18, 2018/19 i 2019/20) oraz triumfował w Pucharze Słowacji w sezonie 2017/18. Trzykrotnie prowadził także zespół w kwalifikacjach Ligi Mistrzyń, gdzie rywalizował z takimi drużynami jak FC Zurich, Olimpija Ljubljana czy Ferencvaros Budapeszt. W sezonie 2016/17, mając zaledwie 25 lat, był najmłodszym trenerem uczestniczącym w rozgrywkach Ligi Mistrzyń. W 2020 roku objął stanowisko pierwszego trenera AC Sparta Praga. Już w swoim debiutanckim sezonie poprowadził drużynę do mistrzostwa Czech, a następnie awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzyń, gdzie jego zespół zakończył rywalizację po dwumeczu z Paris Saint-Germain. W kolejnym sezonie w tych samych rozgrywkach mierzył się m.in. z drużyną AS Romą. Masaryk stale rozwijał swoje kompetencje, odbywając staże szkoleniowe w czołowych europejskich klubach, takich jak Bayern Monachium, AC Milan czy Juventus Turyn. W 2023 roku został trenerem żeńskiej drużyny Honvedu Budapeszt, którą już w pierwszym sezonie pracy wprowadził do najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech. Następnie przeniósł się do Grecji, obejmując w 2025 roku zespół Asterasu Tripolis. W swoim pierwszym sezonie doprowadził drużynę do finału Pucharu Grecji i zdobył brązowy medal mistrzostw Grecji, co było najlepszym wynikiem w historii klubu.

- Piłka kobieca w Pogoni Szczecin nie jest dodatkiem do działalności klubu, lecz ważną częścią naszej teraźniejszości i przyszłości, bo chcemy budować projekt oparty na ambicji, profesjonalizmie i wysokich standardach, dlatego zatrudnienie Martina Masaryka i Erika Flamika jest dla nas bardzo istotnym krokiem - mówi właściciel Pogoni Alex Haditaghi.

- Wierzymy, że kobieca piłka nożna w Polsce wchodzi w nowy, bardzo ważny etap rozwoju - powiedziała dyrektorka kobiecej Pogoni Dominika Grosicka. - Chcemy, aby Szczecin i Pogoń były miejscem, do którego najlepsze piłkarki z Polski i Europy będą chciały przychodzić, rozwijać się i realizować swoje sportowe ambicje. Zatrudnienie Martina Masaryka i Erika Flamika to znacznie więcej niż wzmocnienie sztabu szkoleniowego. To wyraźny sygnał naszych aspiracji i potwierdzenie zaangażowania w dalszy rozwój kobiecej piłki nożnej w naszym klubie. Wierzymy, że ich doświadczenie, profesjonalizm i podejście do pracy pomogą nam osiągnąć cele, które sobie stawiamy! (oprac. mij)

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