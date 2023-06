Piłka nożna. Skromna wygrana Pogoni w pierwszym sparingu [GALERIA]

W Pogoni zadebiutował Portugalczyk Joao Gamboa. Fot. Ryszard PAKIESER

Piłkarze Pogoni Szczecin, występującej w PKO BP Ekstraklasie i w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy, w sobotę na boisku przy ul. Twardowskiego, w meczu bez udziału publiczności, w skromnych rozmiarach pokonali II-ligową Chojniczankę Chojnice, zdobywając jedynego gola z jedenastki.

Piłkarski sparing: POGOŃ Szczecin - CHOJNICZANKA Chojnice 1:0 (1:0); 1:0 Aleksander Gorgon (29, karny).

POGOŃ: Dante Stipica (46 Bartosz Klebaniuk) - Paweł Stolarski (61 Dawid Rezaeian), Danijel Lončar (25 Mariusz Malec), Benedikt Zech (61 Wojciech Lisowski), Leonárdo Koútris (46 Kacper Smoliński) - Adrian Przyborek (61 Olaf Korczakowski), João Gamboa (61 Stanisław Wawrzynowicz), Rafał Kurzawa (61 Dawid Fornalik), Yadegar Rostami, Mariusz Fornalczyk - Alexander Gorgon (61 Jan Mierzwa)

Żółte kartki: Smoliński, Rostami - Tomasz Boczek.

W Chojniczance zagrał m.in. pozyskany z albańskiego KF Laçi, a znany najbardziej z występów w Legii Warszawa Ariel Borysiuk oraz wracający z wypożyczenia do Polonii Środa Wielkopolska Antoni Prałat, a także testowani: Michał Antkowiak (GKS Jastrzębie), Radosław Dzierbicki (LKS Goczałkowice Zdrój), Gabriel Dornellas (Ślęza Wrocław), Gabriel Falciano (Zawisza Bydgoszcz), Kacper Gach (Rekord Bielsko-Biała), Mariusz Sławek (Miedź Legnica) i Paweł Zdunek (Odra Wodzisław Śl.).

Z portowców, którzy przed tygodniem rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu, zabrakło Sebastiana Kowalczyka. Nie było też reprezentantów (Mateusz Łęgowski, Marcel Wędrychowski, Wahan Biczachczjan, Linus Wahlqvist i Luka Zahovič) oraz obdarowanego dodatkowym urlopem Kamila Grosickiego. Oprócz Mariusza Fornalczyka nie było zawodników grających wiosną na wypożyczeniu w innych klubach: Kryspina Szcześniaka (Górnik Zabrze), Kacpra Kostorza (Korona Kielce), Bartłomieja Mruka (Garbarnia Kraków), Jakuba Lisa (Motor Lublin), Huberta Sadowskiego (Stomil Olsztyn), Arona Stasiaka i Łukasza Łęgowskiego (obaj Olimpia Elbląg).

Portowcy - przez godzinę grający w teoretycznie najsilniejszym składzie, a później młodzieżowo - od początku meczu przeważali, ale nie potrafili stworzyć dużego zagrożenia pod bramką II-ligowców. W 22. minucie w starciu z przeciwnikiem ucierpiał Lončar i Bośniaka zastąpił Malec. W 29. minucie faulowany w polu karnym był Rostami, a jedenastkę pewnie wykorzystał Gorgon.

W 57. minucie po podaniu Przyborka w bardzo dobrej sytuacji znalazł się Fornalczyk, który ograł w polu karnym rywala, ale strzelił ponad bramką. Po odmłodzeniu składu Pogoń nadal przeważała, a w 76. minucie ładną akcję szczupakiem próbował sfinalizować Mierzwa, ale piłka minęła bramkę.

W grupie piłkarzy, którzy weszli na ostatnie pół godziny, był też jeden starszy zawodnik, 31-letni stoper Wojciech Lisowski, który w poprzednim sezonie grał w zespole rezerw, czyli III-ligowym wiceliderze, prowadzonym przez trenera Pawła Ozgę. Doświadczony gracz, którego spotkaliśmy w poprzednią sobotę w Świdwinie na 21. Memoriale Stefana „Gadochy" Moskalewicza (lecz tylko w roli gościa, a nie uczestnika zmagań) zapewnia, że zamierza bez kompleksów walczyć o miejsce w składzie ekstraklasowej drużyny. Urodzony w Stargardzie piłkarz w swojej karierze rozegrał ponad 200 spotkań na centralnym poziomie, reprezentując barwy: Piasta Gliwice, Chojniczanki Chojnice, GKS-u Katowice, Stali Mielec, a także Pogoni Szczecin (w sezonie 2013/2014).

W poniedziałek przygotowania naszej drużyny do nowego sezonu przeniosą się do Opalenicy, a zgrupowania portowców w tym 10-tysięcznym wielkopolskim miasteczku to już właściwie tradycja. Duża w tym zasługa warunków, które oferuje im opalenickie Centrum Sportowe RemeSPORT. Na miejscu nasi gracze mają do dyspozycji 8 pełnowymiarowych boisk, salę fitness, siłownię, czy pomieszczenia do odnowy biologicznej, a zakwaterowani są w 4-gwiazdkowym hotelu. Na obozie szczecinianie spędzą 10 dni i rozegrają 3 mecze testowe (29 czerwca z Farulem Konstanca, 2 lipca z niepotwierdzonym rywalem lub zagrają pomiędzy sobą oraz 5 lipca z Wartą Poznań).

Oprócz portowców opalenicki kierunek, jeśli chodzi o przygotowania do nowego sezonu, obrały jeszcze dwie ekipy z PKO BP Ekstraklasy: Korona Kielce oraz Cracovia Kraków. Opalenica okazuje się najchętniej wybieranym przez ligowców miejscem przygotowań do nowego sezonu. Zdecydowana większość ekstraklasowych ekip do startu rozgrywek przygotowuje się w Polsce. Poza granicami naszego kraju mają pracować przez pewien czas tylko: Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Górnik Zabrze oraz Lech Poznań. (mij)